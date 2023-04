Galilea explota contra la prensa que cuestiona su vida íntima: "no tienes derecho"

Galilea Montijo explotó en contra de la prensa de farándula, pues no dejaron de hacerle preguntas muy fuera de lugar respecto a su vida íntima y sexual.

Durante el programa “Hoy”, los conductores hablaron respecto a cómo se han comportado los medios con los famosos, especialmente con la polémica cobertura de la muerte de Julián Figueroa.

Fue entonces cuando Galilea Montijo dijo que, como figura pública, decidió ya no compartir la mayoría de vida en redes, pues la prensa invade su privacidad y empieza a inventar chismes.

"De una persona que salga y diga ¿sabes qué? lo dijo con estas palabras: 'que no sea pend*** y salga y diga que sí se acostó con uno, con dos, con tres'”, inició Galilea enojada, recordando algo que ya le han dicho los pseudo reporteros y comunicadores de chisme.

Tras ello, la famosa señaló sus órganos reproductivos y sentenció: “a ver, esto yo me lo cuido, tú no tienes ningún derecho pa' decirme a mí con quién me acuesto o no me acuesto", dijo ante los aplausos de todos.