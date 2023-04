VIDEO. Tiktoker es igualita a Galilea Montijo; impacta con su gran parecido

Galilea Montijo es uno de los rostros más conocidos de la televisión mexicana y en redes sociales hay una tiktoker que ha sorprendido por su gran parecido con la conductora de Hoy.

Tiktoker es idéntica a Galilea Montijo

La tiktokera se llama Crimar González y recientemente publicó un video en el que se ve igualita a Galilea Montijo.

En el video hay una foto de la tiktoker el día de su boda, luce un elegante vestido blanco con encaje y está acompañada de sus papás.

“Siempre me habían dicho que me parecí a Galilea Montijo, pero yo no creía hasta que vi esta foto con mis papás en mi boda”, se lee en la descripción de la foto.

Los usuarios de Internet quedaron impactados con el gran parecido que tiene esta usuaria de TikTok con Galilea Montijo.

“Sí pensé que era Galilea Montijo”, “Ah caray, no había leído y dije: ‘apoco Galilea se casó así’, hasta que leí que no era ella”, “Si es igualita a Galilea Montijo”, “Si te pareces un buen”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de TikTok.

Los cibernautas etiquetaron a Galilea Montijo, pero hasta el momento la conductora de Hoy no ha respondido a los comentarios.

La gemela de Galilea Montijo tiene más de 20 mil seguidores en TikTok y comparte videos en los que hace ejercicio o aparece junto a integrantes de su familia como su esposo.