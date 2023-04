Galilea Montijo confiesa que lloró cuando le dijeron que tenía una cana (VIDEO)

Galilea Montijo hizo una confesión por la cual los fans no dejan de decir que sólo genera cringe y que tiene una percepción de la realidad toda alterada, pues dijo que se puso a llorar desconsoladamente la primera vez que le dijeron que tenía una cana.

Así lo confesó Galilea Montijo en la última edición de “Netas Divinas”, programa en el cual las conductoras se pusieron a hablar sobre el envejecimiento, un proceso natural e inevitable, y la manera en la que tratan con ello.

Galilea Montijo inició diciendo que para ella lo más importante en envejecer con dignidad sin alterarse la cara y se posicionó en contra de las cirugías estéticas.

“Mientras envejezcas dignamente, hablo físicamente, que no cambies tu rostro, tus facciones, aunque te des ayudadita”, dijo.

Tras ello, Galilea Montijo confesó que la primera vez que una persona le dijo que tenía una cana no pudo controlarse y estalló en llanto. Esto pasó hace 10 años.

“Estoy súper a favor de que te des ayudadita, pero por eso no deja de dolerme la primera vez que me dijeron: ‘Gali, tienes una cana’, me dijeron eso hace como diez años, me puse a llorar: ‘me salió una cana’”, reveló.

Finalmente, Galilea también habló del día en el que se encontró una cana en su zona íntima, lo cual no se esperaba: “no les digo cuando por otro lado me salió una cana, el grito que pegué”.