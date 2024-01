Rocío Sánchez Azuara confiesa que le cae mal el Capi Pérez, ¿qué le hizo? VIDEO

La conductora de televisión Rocío Sánchez Azuara no se guardó nada y se lanzó contra el Capi Pérez y aseguró que lo odia y que no lo soporta.

Rocío ofreció una entrevista a Anette Cuburo en su programa de YouTube, en donde confesó que no tolera al Capi Pérez y que no le da pena decirlo y aseguró que hasta se lo puede decir al conductor cara a cara.

“Porque sí (lo odio) me cae de la fregada. Me cae mal, me parece irreverente”, dijo Rocío Sánchez Azuara en la entrevista.

¿Qué le hizo el Capi Pérez a Rocío Sánchez Azuara?

La conductora de TV Azteca reveló que su compañero le faltó el respeto en algún momento, pero no quiso revelar más detalles de lo que le hizo el comediante.

“A mí me faltó al respeto en algún momento, pero se equivocó, se metió donde no debía. Me cae muy mal y se lo digo en su cara”, comentó la presentadora de televisión.

Por su parte, el Capi Pérez no se ha pronunciado al respecto de las declaraciones de su compañera, sin embargo, posiblemente haga algún comentario en el programa de Venga la Alegría en donde es conductor titular.

Rocío Sánchez Azuara estrena programa en TV Azteca

Rocío Sánchez Azuara regresó a TV Azteca para estrenar un nuevo programa llamado “Acércate a Rocío al límite”, el cual resentarán historias y problemáticas más fuertes de las familias mexicanas para ayudarles a encontrar soluciones con el apoyo de especialistas. Además, el programa será producido por Andrés Tovar, el esposo de Maite Perroni de RBD-.

El programa se estrena el próximo 3 de febrero a las 9 de la noche por el canal de Azteca Uno.