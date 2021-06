Roger Waters le dice a Mark Zuckerberg: "¡Vete a la chi...", por querer usar su canción (VIDEO)

Roger Waters, cofundador de la legendaria Pink Floyd, sorprendió al mundo al rechazar la oferta de Mark Zuckerberg, creador de Facebook, de usar su canción, "Another Brick in The Wall II" para una producción, de una manera bastante altisonante.

Fue en un acto por la libertad del periodista Julian Assange, donde Waters aprovechó su turno en el micrófono para compartir la noticia con sus seguidores.

"Recibí esto hoy en la mañana, es una solicitud para tener el derecho a usar mi canción 'Another Brick in The Wall II' en la producción de una película para promover Instagram", compartió el músico.

"Es una carta de Mark para mí, llegó esta mañana ofreciendo una enorme, enorme cantidad de dinero y la respuesta es ¡Vete a la chingada! de ninguna manera", exclamó Waters.

La respuesta causó los aplausos del público y rápidamente se viralizó en redes sociales.

"Solo lo menciono porque es su insidioso movimiento de tomar el control de absolutamente todo. Así que aquellos de nosotros que tenemos un poco de poder, y yo tengo un poco, al menos en cuanto al control de mis canciones, no seré parte de esta tontería, Zuckerberg", Apuntó.