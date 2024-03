Rosalía: las 5 fotos mas impatantes de la motomami en el escenario

La Rosalía es una de las artistas ibéricas más queridas del mundo, pues la motomami mayor ha hecho a todos perrear hasta el piso con temazos como “Bizcochito”, “Con altura” “La fama” y “Malamente”, entre muchas más.

Además es toda una diva del estilo, pues este 2024 la revista especializada Rolling Stone la nombró como la artista con más estilo.

“Rosalía no necesita demostrar nada. Simplemente existe y las tendencias la siguen”, señaló la revista sobre la cantante, que lidera la lista de los 25 músicos con más estilo de 2024, pues entre sus lujosos gustos destacan marcas como la casa francesa Acne Studio y la británica Vivienne Westwood.

Cada canción que la Rosalía saca se convierte en un éxito inmediato, tal y como acaba de pasar con “Hasta el cielo”, un temazo colaborativo de la motomami con Bag Gyal… el cual fue creado con inteligencia artificial.

Y es que, aunque Bad Gyal dijo hace poco dijo que no había considerado colaborar con Rosalía, pero que no lo descarta, los fans no quisieron esperar a que las artistas se pongan a jalar juntas y decidieron crear una canción de ellas juntas con ayuda de la IA.

“Tengo buena relación con ella, pero nunca hablamos de eso y no ha surgido. No me preguntes el porqué. Si yo estoy ocupada, ella no quiero ni pensarlo. Ahora mismo vamos centradas cada una en lo suyo y ella es una megaestrella global. No voy a decir que nunca va a pasar, pero tampoco te voy a decir que lo tenemos pensadísimo”, dijo la Bad Gyal sobre la Rosalía.

De “Hasta el cielo” sólo ha circulado un fragmento de 35 segundos, los cuales son lo suficiente para poner a todos los fans a perrear hasta el piso.

Podríamos hablar infinidad de cosas sobre Rosalía, su música y su impacto en la industria musical den el mundo, pero mejor te compartimos las que son, según los fans, las mejores fotos de la motomami sobre el escenario, publicadas en su Instagram oficial.