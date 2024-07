Rosalía y Jeremy Allen White siguen juntos; así confirman que no ha terminado su relación | FOTOS

La pareja conformada por Jeremy Allen White y Rosalía ha tenido muy pocas apariciones públicas, al nivel que el público se preguntaba si todavía existía algún tipo de relación entre ambos artistas, pues la última vez habían sido vistos, sucedió hace ya varios meses.

Sin embargo, ahora ambos han sido captados en las calles de Los Ángeles, lo que ha confirmado que todavía hay un vínculo entre ambos, pues se desconocía si Rosalía y Jeremy Allen White habían terminado, al ver a ambos artistas pasar tiempo con sus ex parejas hace varios meses.

Sin lugar a dudas esta relación no era algo que el público esperara, aunque hasta el momento no se saben los detalles de la misma, si es seria o algo casual, por lo que sus encuentros resultan siempre llamativos para el público en general.

Este es el famoso que habría robado el corazón de la intérprete de "Con altura" E! News

Rosalía y Jeremy Allen White son captados juntos de nuevo

Captaron nuevamente a Jeremy Allen White y a Rosalía en las calles de Los Ángeles, mostrando esa complicidad que ha marcado su relación desde que comenzaron a aparecer juntos a finales del 2023 e inicios del 2024.

En las fotos, podemos ver a ambos bastante sonrientes y si bien no aparecen abrazados o besándose, como en otros momentos lo han hecho, lucen muy cómodos con la presencia del otro mientras caminan.

Ella llevaba una falda blanca con una playera negra con mangas caídas y por su parte, Jeremy utilizaba un pantalón blanco y una camiseta gris informal sin mangas. De acuerdo con lo que cuentan en redes sociales, la pareja asistió al pop up de Mr. Beef en Uncle Paulie’s en Los Angeles.

Mr. Beef es el restaurante de Chicago que inspiró la serie The Bear, la cual protagoniza Jeremy Allen White y le ha valido una serie de premios por su gran actuación como un virtuoso chef en un restaurante familiar que trata de sacar a flote.

Rosalía y Jeremy Allen White asistieron hoy al pop-up de Mr. Beef en Uncle Paulie’s en Los Angeles.



Mr. Beef es el restaurante de Chicago que inspiró la serie The Bear. pic.twitter.com/rt5ew5aORM — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) July 14, 2024

"Esta relación sí es real" y "ellos siguen, me encanta esta pareja súper random", son mensajes en redes sociales de quienes apoyan a la pareja, aunque otros usuarios no entienden por completo el motivo por el que Rosalía sale con Jeremy Allen White, pues muchos no lo consideran como un hombre demasiado atractivo.