Rubén Blades dará concierto GRATIS en CDMX: checa fecha, lugar y hora

Los festejos por el Año Nuevo ya se acercan y en CDMX habrá una gran fiesta con Rubén Blades, quien le pondrá el ritmo a la celebración para recibir el 2024.

Rubésn Blades se presentará la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero en el Ángel de la Independencia para celebrar la llegada del Año Nuevo 2024, anunció el jefe de gobierno capitalino, Martí Batres.

El concierto de Rubén Blades se llevará a cabo el 31 de diciembre a las 22:30 horas y se extenderá hasta las 01:00 horas del 1 de enero de 2024 y también se contará con la participación de Roberto Delgado “Big Band”, compuesta por 20 músicos.

El evento será completamente gratuito y aunque el salsero saldrá al escenario a las 22:30 horas, las actividades de celebración comenzarán a las 20:30 horas. El show se podrá ver en columna del Ángel de la Independencia, con vista hacia la Glorieta del Ahuehuete.

Cuándo: 31 de diciembre 2023- 1 de enero 2024

​Horario: 22:30 a 01:00 horas

​Dónde: Glorieta del Ángel de la Independencia

El jefe de Gobierno, Martí Batres, extendió la invitación a los habitantes de la Ciudad de México para que participen en la tradición del conteo regresivo y lleven consigo 12 uvas, simbolizando los deseos para el próximo año.

¿Quién es Rubén Blades?

Rubén Blades nació en la ciudad de Panamá, cantó en la banda de Ray Barretto y en 1976 inició una serie de grabaciones con el combo de Willie Colón; entre ellas sobresale Siembra (1977), el álbum de salsa más vendido de la historia, en la que figura además su canción más popular, Pedro Navaja. Le siguieron Maestra vida (1980) y Buscando América (1984).

En 1984 el comprometido Blades comenzó a grabar en solitario y, un par de años más tarde, realizó su primera aparición en una película, Crossover Dreams. Implicándose en actividades como la lucha antiapartheid, continuó su carrera en los ochenta, y en 1988 grabó Nothing but the truth, su primer álbum en inglés, con temas escritos con Lou Reed, Elvis Costello y Sting.