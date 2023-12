Sabrina Carpenter nos enseña a crear el rubor perfecto

Sabrina Carpenter ha cobrado relevancia recientemente despues de ser la encargada de abrir los conciertos de The Eras Tour en Latinoamérica. Ha sido en estos escenarios donde ha resaltado no solo gracias a su talento, sino también a su belleza física y particlarmente, el modo en el cual utiliza el rubor, con el cual luce como una muñeca de porcelana.

A través de sus redes sociales, la ex actriz de Disney deja ver que es ella misma quien se maquilla para presentarse en The Eras Tour y si bien han haibdo algunos contras como la ocasión donde se le corrió el maquillaje debido al intenso calor en Brasil, en general el público suele aplaudir el look de la artista.

La actriz y cantante Sabrina Carpenter comparte a través de Tik Tok sus secretos con el maquillaje Especial

La joven de tan solo 24 años no se ha guardado los secretos detrás del maquillaje que utiliza cada vez que se presenta en algun lugar. "Estoy obsesionda ahora mismo, es el blush de Makeup by Mario" reveló durante una entrevista donde comparte el contenido de su bolsa de maquillaje. La intérprete de "Nonsense" declaró que se trata específicamente del tono rose crush y explica que la brocha del mismo es parte de lo que hace que el color luzca intenso pero bien difuminado con el resto de su rostro.

Asimismo, la artista ha compartido en más de una ocasión el modo en el cual se maquilla. La útima vez que lo hizo, mostró exclusivamente el combo entre labios y rubor, justo antes de una de sus presentaciones en Argentina.

En el video, se aprecia que la compositora usa una brocha esponjosa y abierta que coloca sobre el puente de su nariz. Asimismo, se pone rubor con la misma herramienta a modo de ligeros toques hacia arriba en la parte alta de las mejillas y en el centro, con lo cual logra un rostro definido pero tierno al mismo tiempo. El truco se encuentra en agregar iluminador a los puntos altos del rostro y difuminarlo.

La artista finaliza el look al utilizar un delineador de labios y un par de brillos labiales con color; junto con un delineado sencillo y una sombra de ojos brillante. En definitiva se trata de un par de trucos que no requieren de demasiada técnica te harán lucir increible.