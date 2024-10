Sandra Itzel es hospitalizada de emergencia tras fuerte caída e Imanol Landeta rompe en llanto | VIDEO

Imanol Landeta rompió en llanto durante Las Estrellas Bailan en Hoy por la ausencia de su compañera y presunta pareja, Sandra Itzel, pues al parecer, el famoso asegura que no se ve en la competencia sin la mujer a su lado.

La relación entre Sandra Itzel e Imanol Landeta ha generado polémica en redes sociales, pues en su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy ha hecho que muchos se cuestionen si hay conexión más allá de la danza que comparten.

Ahora, ante la ausencia de la actriz, el ex actor infantil lamentó no haber podido bailar con ella durante el reality show matutino y dejó ver cuánto la extrañaba, lo cual encendió nuevamente las sospechas de que existe una intensa relación entre todos ellos.

Imanol Landeta rompe en llanto ante la ausencia de Sandra Itzel

Este miércoles, Imanol bailó solo en Las Estrellas Bailan en Hoy, pues Sandra Itzel no estaba disponible para presentarse en el matutino de Televisa.

El cantante aseguró que se encontraba preocupado por la famosa.: "Sí, estoy preocupado, estoy muy sacado de onda. Este es un escenario en donde venimos parejas, ayer me dieron la indicación de montar una coreografía sólo a nombre del equipo y bueno nos siento en una cuerda floja", expresó.

Además, dejó ver lo complicado que era estar sin ella: "Está muy cañón estar aquí sin ella, Negrito, está muy cañón. Esto es algo que hemos ido construyendo juntos y está muy cañón. La gente ve un baile muy fácil porque se repasa varias veces. Pero bailar es peligroso y sé que la gente eso no lo ve. A mí no me gustaría bailar sólo, pero es una decisión que no tomo yo (...) Lo voy a hacer por ella".

Fue mientras que el famoso lloraba amargamente que Sandra Itzel apareció y lo abrazó: "Acabo de salir, me acaban dar de alta. Aquí estoy, aquí siempre estaré para ti. Eres mi mejor equipo, no puedo pedir mejor compañero para esta aventura.", le dijo.

"Han sido días bien oscuros desde que tuvimos aquel accidente (...) Estás aquí bailando en solitario, pero no estás sólo. Quiero que bailes en la pista como el gran artista que admiro", le pidió.

¿Por qué Sandra Itzel no bailó en 'Las Estrellas Bailan en Hoy'?

Fue hace un par de días que la pareja del programa de baile ensayaba el estilo de 'quebradita' cuando de pronto la famosa cayó mal y se lastimó al golpearse la espalda, ante lo que los paramédicos tuvieron que asistirla.

Sandra Itzel tuvo que permanecer en el hospital el lunes y si bien Imanol Landeta no quiso despegarse de su lado, el día martes regresó al foro de Las Estrellas Bailan en Hoy tuvo que aprenderse una coreografía en solitario.