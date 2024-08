Santa Fe Klan anuncia su canción con Danna Paola ¿Cuándo se estrena el rap fresita?

Hace unos días los fans del rap quedaron sorprendidos, pues Santa Fe Klan y Danna Paola presumieron que se fueron a echar unas caguamas juntos, lo cual desató rumores de una colaboración. No obstante, las teorías resultaron ser verdad, pues el rapero guanajuatense dio a conocer cuándo va a lanzar su canción con la también conocida como “María Belén”.

Y es que en las fotos que compartió Santa Fe Klan, amigo muy cercano de la futura madre Karely Ruiz quien, se dejó ver a Danna Paola, criticada por pelusear a México sobre España, echándose unos buenos tragos de caguama bien fría dentro de un estudio de grabación, lo que desató las especulaciones de que podrían colaborar.

Ahora, en entrevista con “Venga la Alegría”, Santa Fe Klan confirmó que va a sacar una canción con Danna Paola, famosa canelada por mandar a sus fans a hostigar a una señora que no le quiso regalar su username en Twitter, y contó todos los detalles de su colaboración.

“Echando unas caguamas, ¿verdad? Sí, nos pusimos a grabar una canción, quedó chida, la neta”, declaró a las cámaras del matutino de TV Azteca.

El ex novio de Maya Nazor agregó que su canción con Danna Paola, de la cual no reveló el título, podrá ser disfrutada por los fans de ambos a finales de este 2024, pero no compartió la fecha exacta, por lo cual podría ser lanzada en cualquier momento de noviembre o diciembre. No obstante, dijo que será Danna Paola quien de a conocer la fecha a los melómanos.

“Creo que, a finales de este año, pero la va a sacar ella”, remarcó Santa Fe Klan con gran expresividad.

Respecto a cómo es Danna Paola como persona, pues mucha gente la ha criticado por sus actitudes nefastas y whitexicans, el rapero señaló que su colaboradora es una mujer que considera como parte de la “banda”.

“Sí quedó una rola chilota. Sí es chida, es banda. Ya habíamos cotorreado, ya la había visto varias veces, allá en la pelea del ‘Canelo’, también ahí la saludé, pero teníamos así las ganas de meternos al estudio y pues ya se dio”, finalizó Santa Fe Klan.