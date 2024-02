Sebastian Yatra admite que una relación larga "le daría ganas de ser infiel" ¿por eso cortó con Tini y Aitana?

Sebastián Yatra sorprendió durante un podcast reciente donde sus comentarios resaltaron de mala manera frente al público. El cantante colombiano fue invitado a Podium Podcast, donde entre las declaraciones que realizó, mencionó por qué un año es el máximo que puede estar con una pareja y los motivos indignaron a la audiencia femenina, quiénes antes de eso lo consideraban una persona sensible y amable; pero esas ideas han desaparecido ahora que el hombre aceptó que a veces le pueden "dar ganas de ser infiel".

Yatra se volvió tendencia en X, antes Twitter, este miércoles ya que durante el programa mencionó que él sería infiel si estuviera en una relación de largo plazo, sin importar qué tanto se encuentre enamorado o no de la persona con la que sale.

adiós Sebastián Yatra te irá mejor en la cancelación ❤️pic.twitter.com/GDR2hu9jzA — mary (@heyismary) February 21, 2024

Esto dijo Sebastián Yatra sobre ser infiel

"Me pasa que pienso si yo estoy en una relación mucho más tiempo, no sé cómo lo podría aguantar porque me darían ganas de ser infiel. Aunque esté enamorado de alguien, me darían ganas de estar con alguien más" señaló frente al micrófono con una actitud relajada y mencionó que cuando está en una relación amorosa pero se encuentra de viajes lejos de su pareja, surge una inquietud difícil de controlar que tiene que ver con estar con terceras personas.

Además, puntualizó que se ha llegado a sentir limitado al empezar una relación, por lo que esto le ha impedido hacer cosas que desea con otras personas; en este sentido aseguró que "uno se mete en una relación y te empiezas a limitar muchísimo. Empiezas a pensar que si sales de fiesta te va a empezar a gustar alguien y voy a querer hacer algo pero no lo voy a hacer y me tengo que aguantar" terminó

La entrevista completa de Sebastian Yatra de Podium Podcast

Usuarios reaccionan a las declaraciones de Sebastián Yatra

Si bien entre los comentarios del video original, el público parece apreciar al artista e incluso mencionan que "es muy puro y totalmente espontáneo", además de que "tiene inocencia todavía", la historia a través de redes sociales fue muy diferente.

"Sos una mi*rda", "qué desagradables son los hombres" e "id**ta" son algunos de los comentarios que han resaltado a través de la plataforma X. A pesar de ello hay algunas personas que apoyan a Sebastián Yatra y sus ideas de infidelidad, pues aseguran que solo estaba hablando de su sexualidad y tiene derecho a vivirla plenamente. Sin embargo, muchos recordaron el noviazgo que tuvo el cantante colombiano con Tini, la artista argentina, la cual terminó de manera abrupta hace ya varios años.