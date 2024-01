Selena Gomez vuelve como Alex Russo en el regreso de 'Los hechiceros de Waverly Place'

Selena Gomez por fin va a regresar a interpretar el papel que la lanzó a la fama y la convirtió en un ícono de la cultura popular, pues se anunció que la famosa con ascendencia mexicana volveráa darle vida a la mágica Alex Russo en la mítica serie de Disney “Los hechiceros de Waverly Place”

Y es que se anunció que “Los hechiceros de Waverly Place” tendrá una nueva temporada a una década de haberse dejado de transmitir en el canal de Disney. Cabe recordar que la última vez que Selana Gomez le dio vida a Alex fue en un especial que se transmitió en marzo del 2013.

el 99.99% de mi personalidad se basa en alex russo de los hechiceros de waverly place. gracias selena gomez por darnos de vuelta a nuestra hechicera favorita. 💘pic.twitter.com/ZLCa7xWKzf — Antonio (@antoniogarciagj) January 18, 2024

De acuerdo con el portal especializado Deadline, Disney Branded Television tomó la decisión de producir un episodio piloto de la que sería la nueva temporada de la clásica serie y dependiendo de cómo sea su recibimiento se decidirá si es rentable el proyecto o no para hacer la temporada completa.

Lamentablemente, este episodio será el único en el que va a salir el personaje de Selena Gomez, en el cual se volverá a reunir con David Henrie, quien también dará vida nuevamente a su hermano, Justin Russo.

A diferencia de Selena Gomez, quien solamente ha sido anunciada como una estrella invitada, Henrie será un actor estable en el elenco de la nueva temporada, la cual tendrá la participación de otros actores como Janice LeAnn Brown, Alkaio Thiele y Mimi Gianopulos.

No obstante, Selena Gomez fungirá como productora ejecutiva de esta nueva temporada de “Los hechiceros de Waverly Place”.

REGRESAN LOS HECHICEROS!



Selena Gomez & David Henrie serán productores ejecutivos del revival de “Los hechiceros de Waverly Place” en una serie secuela.



Selena regresa como ALEX RUSSO en el primer episodio de la nueva serie. #WizardsofWaverlyPlace #SelenaGomez pic.twitter.com/KzLSBx25kx — Jizzy 🌻 (𝓙𝓲𝔃𝔃𝔂’𝓼 𝓥𝓮𝓻𝓼𝓲𝓸𝓷) (@JizzyAguilar) January 18, 2024

"Gómez será la estrella invitada en el piloto de Disney Channel como el personaje que ayudó a lanzar su carrera, Alex Russo, con David Henrie retomando el papel de Justin Russo como personaje regular de la serie. A él se unen los nuevos miembros del reparto Janice LeAnn Brown ( Just Roll with It de Disney ), Alkaio Thiele ( Call Me Kat ) y Mimi Gianopulos ( American Princess )", detalló Deadline.

Hasta ahora se desconoce la posible fecha de estreno del episodio piloto y la plataforma en la que saldrá.