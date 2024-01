Kylie Jenner negó a Selena Gomez tomarse foto con Timothee Chalamet y así reaccionó Taylor Swift al enterarse

Los Globos de Oro 2024 marcaron el inicio de la temporada de premios de cine y televisión, en este evento además de la entrega de estatuillas, los pleitos que hubo alrededor de la gala también fueron los protagonistas de la historia.

El tema que más causó conversación fue la diferencia entre Kylie Jenner y Selena Gomez, por el cual la cantante y actriz fue a buscar a su amiga Taylor Swift para contarle todo lo que pasó y el desaire que la socialité le hizo en plena gala.

¿Qué pasó entre Kylie Jenner y Selena Gomez?

Todo sucedió porque cuando Selena Gomez fue a contarle el chisme a Taylor Swift los expertos en lectura de labios revelaron qué fue lo que la exchica Disney le contó a su mejor amiga.

De acuerdo con la información, Selena Gomez se acercó a Timotheé Chalamet, novio de Kylie Jenner, a pedirle una fotografía, pues es el hombre del momento gracias a su película de Wonka.

Pero al parecer a Selena Gomez le fue negada la foto y no fue por el personal del actor o su agente, sino por la propia Kylie Jenner, quien al parecer le molestó que Selena pidiera la foto.

“I asked for a picture with him and she (kylie jenner) said no”, (Pregunté por una foto con él y ella dijo que no), fue lo que contó Selena Gomez, a lo que Taylor Swift le respondió: “¿Con Timothée?”, mientras Selena movía la cabeza para decir que sí fue con él.

La reacción de Taylor Swift a este momento se viralizó en las redes, pues la cantante no pudo ocultar lo sorprendida que estaba ante lo que su mejor amiga le estaba contando.

some #GoldenGlobes tea😭😭



“i asked for a picture with him and she (kylie jenner) said no” – selena gomez



“with timothee?”



*selena nods* pic.twitter.com/LvO4dC6heK — pop culture gal (@allurequinn) January 8, 2024

Pero eso es mucho más antiguo que solo una foto, ya que se sabe que las hermanas Kardashian-Jenner no soportan a Selena Gomez, pues cuando ella era novia de Justin Bieber, ellas no estaban de acuerdo con esta relación, así que, se dice que las socialité hicieron todo para que Justin Bieber estuviera con Hailey Baldwin, quien ahora cambió su apellido por Bieber.