¿Quién será el nuevo tutor de Britney Spears, tras la renuncia de su padre?

Los fans de Britney Spears celebran que el papá de la cantante, Jamie Spears, renunció a la tutela de su hija, sin embargo, la intérprete de “Baby One More Time” no será completamente libre, ya que deberá tener un nuevo tutor.

El papá de Britney Spears presentó en el Tribunal Superior de Los Ángeles su respuesta a la petición del cantante para la suspensión de la tutela, por lo que el padre decidió dimitir a ella debido a la guerra mediática entre él y su hija.

En ese sentido, el abogado de Jamie Spears dijo que no existen motivos reales para el papá de la cantante deje de ser el tutor legal de la intérprete de “Baby one more time”.

“De hecho, no hay motivos reales para suspender o destituir al Sr. Spears como tutor de la herencia según la sección 2650 del Código de sucesiones. Y es muy debatible si un cambio de tutor en este momento sería lo mejor para los intereses de la Sra. Spears”, se lee en el documento presentado en la Corte.

¿Quién será el nuevo tutor de Britney Spears?

El papá de Britney Spears tiene la intención de trabajar con el Tribunal y el abogado de su hija para prepararse para una transición ordenada para que la cantante tenga un nuevo tutor.

Britney Spears ya tiene en mente quién será su nuevo tutor, hace unas semanas la cantante pidió que sus finanzas sean controladas por Jason Rubin, un experto en contabilidad forense especializado en administrar “carteras fiduciarias complejas” y con experiencia “en litigios financieros por abuso de ancianos”.

También solicitó que Rubin sea quien asuma la responsabilidad de autorizar la agenda de trabajo de Britney como conciertos, actuaciones en la televisión, discos, entre otros.

Sin embargo, el nombramiento de Jason Rubin como nuevo tutor de Britney Spears tiene que ser autorizado por la Corte de Los Ángeles.