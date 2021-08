Free Britney: Papá de Britney Spears renuncia a la tutela de la cantante

El papá de Britney Spears, Jamie Spears, renunció a la tutela de la cantante, la cual tenía desde el año 2008. En redes sociales los usuarios celebraron la noticia con el hashtag #FreeBritney.

El papá de Britney Spears presentó en el Tribunal Superior de Los Ángeles su respuesta a la petición del cantante para la suspensión de la tutela, por lo que el padre decidió dimitir a ella debido a la guerra mediática entre él y su hija.

En ese sentido, el abogado de Jamie Spears dijo que no existen motivos reales para el papá de la cantante deje de ser el tutor legal de la intérprete de “Baby one more time”.

“De hecho, no hay motivos reales para suspender o destituir al Sr. Spears como tutor de la herencia según la sección 2650 del Código de sucesiones. Y es muy debatible si un cambio de tutor en este momento sería lo mejor para los intereses de la Sra. Spears”, se lee en el documento presentado en la Corte.

Asimismo, se dio a conocer que el papá de Britney Spears está dispuesto a colaborar con las autoridades y con la persona que vaya a ser el nuevo tutor de la cantante.

Por su parte, el abogado de Britney Spears, Mathew Rosengart, emitió un comunicado en el que señaló que él y la cantante están felices de la renuncia del papá de la intérprete como tutor.

“Nos complace que el Sr. Spears y su abogado hayan admitido hoy en una presentación que debe ser destituido. Es una reivindicación para Britney. Sin embargo, estamos decepcionados por sus continuos ataques vergonzosos y reprensibles contra la Sra. Spears y otros”, se lee en el documento.

Fans celebran Free Britney en redes

Los fans de Britney Spears celebraron la decisión de Jamie Spears de renunciar a la tutela de la cantante y a través de hashtag Free Britney no dudaron en reaccionar a la noticia con imágenes en las que dicen estar felices de que por fin se cumplió que Britney Spears sea libre después de 13 años. Sin embargo, hay que recordar que Britney tendría un nuevo tutor.

