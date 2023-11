Netflix cancela cinco de sus series, una de ellas era de las más vistas

Netflix sorprendió a los amantes del cine y la televisión con la terrible noticia que de canceló cinco series de su catálogo, una de ellas era de las más exitosas en el género de fantasía.

¿Cuáles son las series que canceló Netflix?

Netflix canceló la serie de Shadow and bone (Sombra y hueso), así como Glamorous, Agent Elvis, Farzar y Captain Fall. Sombra y hueso termina después de dos temporadas, y el resto de estos programas terminan después de una sola entrega.

Shadow and bone

Glamorous

Agent Elvis

Farzar

Captain Fall

¿Por qué Netflix canceló estas series?

Parece que Netflix resultó afectado por la huelga de escritores y actores de Hollywood, la cual apenas concluyó oficialmente el 9 de noviembre tras 118 días en los que la industria del cine y la televisión estuvo parada por completo.

Los retrasos en la producción han significado cronogramas de lanzamiento previamente trazados han requerido cambios, y las plataformas de streaming, en particular, están reevaluando cómo será su programación futura.

Shadow and bone Foto: Especial

En el caso específico de la serie de Shadow and bone, el portal de noticias de espectáculos Deadline considera que se canceló por la relación “rendimiento vs costo”, es decir, no obtuvo los resultados esperados y el costo de producción era muy elevado.

Además de que la segunda temporada, que se estrenó en marzo de este año, no cumplió con las expectativas establecidas para la primera temporada, pues la segunda parte pasó cinco semanas en el Top 10 semanal de series en inglés sin llegar al número 1, estas habrían sido las razones por las que se decidió cancelarla.

“Las noticias me hirieron profundamente. Tengo el corazón roto y estoy muy decepcionada, pero también intento aferrarme a mi gratitud”, señaló la autora del libro en el que está basada la serie Shadow and bone de Netflix.