Este es el setlist de Belanova para el Vive Latino 2024

La banda de electro pop Belanova regresó a los escenarios y dio el primer concierto de su gira por México y Estados Unidos, luego de haber estado seis años alejados de la música.

La agrupación famosa por su canción “Rosa pastel” se presentó en el festival Bésame Mucho y lo relevante del evento es que se reveló el setlist que la banda liderada por Denisse Guerrero cantará en sus próximos shows.

Setlist de Belanova

De acuerdo con los videos que se difundieron en redes sociales Belanova cantó sus grandes éxitos como “Rosa pastel”, “Me pregunto”, “Por ti”, entre otros. Hasta ahora se revelaron solo ocho canciones y son las siguientes:

Me pregunto

Niño

Tus ojos

Aún así te vas

Cada que...

No me voy a morir

Por ti

Rosa pastel

Yo amo a Belanova, tengo sus discos; pague por verlos en vivo……. Y siguen siendo igual de malos en vivo, bajemos las expectativas del regreso y aceptémoslo como son; malos en vivo.



pic.twitter.com/1CTxBVpkb6 — Daddy Charro🏳️‍🌈 (@charromty) March 3, 2024

Tunden a Belanova por su decadente show en Bésame Mucho

La banda Belanova recibió cientos de críticas negativas por parte de los usuarios de Internet, luego del primer concierto de su gira en el festival de Bésame Mucho.

Denisse Guerrero sorprendió con su espectacular look de novia en color negro, además de que ella siempre ha sido reconocida por su estilo para vestir.

Sin embargo, en esta ocasión los fans se molestaron porque aseguran que no cantó bien, que tuvo muy poco potencia vocal, cuando en los discos su voz alcanzaba tonos muy agudos, incluso señalaron que le cambió la voz a la cantante.

Otros más criticaron que Denisse Guerrero no cantó en la mitad del show, sino que ponía al público a interpretar la canción por ella, por lo que los cibernautas que compraron boletos para otras fechas se sintieron decepcionados.

“Le cambió un buen la voz, la tenía hermosa”, “Me gusta Belanova, pero la verdad no pagaría por escuchar cantar al público”, “Compré boleto en Mérida para escuchar cantar al público”, “Desde tiempos memorables se sabe que la Denise no canta bien en vivo”, “Qué hueva tantos años esperar para que no la cante ella sola”, escribieron los usuarios en las redes sociales.

Belanova se presentará el sábado 16 de marzo en el Vive Latino, por lo que los fans tienen altas expectativas del show.