¿Shakira y Alejandro Sanz son novios? revelan que quieren comprar una propiedad en una isla privada

Tal parece ser que los hijos de Shakira ya tienen un posible nuevo padrastro, pues se dio a conocer que la colombina estaría planeando comprar junto a Alejandro Sanz una propiedad en una isla privada.

Es bien sabido que Alejandro Sanz y Shakira son amigos muy cercanos desde hace mucho tiempo, motivo por el cual seguido salen especulaciones de que tienen un romance en secreto.

Ahora, el programa “Hoy Día” afirmó que Shakira y Alejandro Sanz tendrían la idea de comprar juntos una propiedad.

No se dieron a conocer más detalles de la supuesta y posible adquisición millonaria de Shakira y el cantante español, y obviamente ellos tampoco han hablado del tema.

No obstante, eso no le impidió a los fans especular y emitir sus opiniones de lo que podría pasar, las cuales se centraron en la amistad que ambos famosos mantienen:

"Pues bien lo dijeron, quieren comprar una isla en sociedad, o sea, ser socios... qué tiene de malo o raro? Ellos son buenos amigos, no entiendo sus intrigas... ", “Uyy no que problema que se le viene porque ay hijos de por medio" y "Porque son grandes amigos por eso no vayan a empezar a inventar cosas donde no las hay", dijeron.