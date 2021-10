Shakira es atacada por dos jabalíes: "Me han reventado todo" (VIDEO)

No todo es alegría y éxitos en la vida de Shakira, pues la cantante fue atacada por un par de jabalíes mientras estaba en un parque.

Así lo contó Shakira en su Instagram, espacio en el que narró que se encontraba en un parque de Barcelona, España, con uno de sus hijos, cuando dos jabalíes los atacaron e intentaron quitarle su bolsa.

“Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque. Me han atacado, me han reventado todo”, señaló Shakira junto a imágenes de sus pertenencias todas destruidas.

“Se iban llevando mi bolso para el bosque con mi teléfono. Al final me han dejado el bolso ¡Me los he enfrentado!”, agregó la colombiana, pero con acento español.

Para fortuna de los fans, ni Shakira ni su hijo resultaron heridos, pero su bolso marca Off-White no corrió con la misma suerte, pues terminó lleno de lodo y roto de algunas partes.

