Shakira revela las primeras fechas de su gira ¿Cuándo viene a México?

La cantante Shakira sorprendió este martes al anunciar las primeras fechas de su gira mundial Las mujeres ya no lloran.

En sus redes sociales, la artista colombiana anunció que su gira arrancará en Estados Unidos con 14 fechas en las ciudades más importantes de este país.

La cantante se presentará en California, Phoenix, Los Ángeles, San Antonio, Dallas, Miami, Washington, Nueva York, Chicago y Detroit, además de que añadió Toronto y Montreal de Canadá en el inicio de la gira.

“Estoy feliz de anunciar las primeras fechas de mi gira mundial LAS MUJERES YA NO LLORAN, una celebración para mi manada. La primera parte de la gira será por Norteamérica, la única oportunidad para ver el espectáculo de una manera más íntima! Las fechas internacionales se anunciarán pronto, así que estén atentos”, escribió la colombiana en la publicación.

Shakira comenzará sus shows en noviembre de 2024, por lo que se espera que el reato del tour se realice en el 2025.

¿Cuándo viene a México Shakira?

Los fans de la cantante están molestos porque en el inicio de la gira dejó fuera a México y todo Latinoamérica.

“Pero como me hacen esto!!!! Todo el día esperando que les cuesta de decir que anunciara solo Norteamérica….. Primera vez de verdad que me hace enojar Shaki no es justo”, “El equipo de marketing de Shakira mérese una bofetada”, escribieron algunos de los fans.

Sin embargo, otros de los seguidores de la cantante colombiana aseguraron que esperarán pacientemente a que se anuncien los shows en México y Latinoamérica y hasta le agradecieron a la cantante por darles más tiempo para ahorrar para los boletos de los conciertos.

Los fans esperan que Shakira no solo visite México, sino también Argentina, Brasil, Costa Rica, entre otros países del continente americano.