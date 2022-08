Shanik Berman "corre" a Fofo Márquez de su programa por "prepotente" (VIDEO)

El influencer Fofo Márquez sigue dando de qué hablar y es que ahora la periodista Shanik Berman lo “corrió” de su programa de radio por “prepotente”.

En redes sociales se difundió un video en el que se aprecia el momento en el que Fofo Márquez llega al programa de Shanik Berman y ella le pide que mejor se retire del foro.

“Antes de que te siente te quería decir algo, la verdad a mí me molestó y me pareció muy desagradable que te portaste muy prepotente cuando cerraste la avenida. Yo sé que tú eres muy millonario, pero no dejar que la gente circulara me parece totalmente incorrecto y pensándolo bien prefiero que no estés en mi programa porque eres un prepotente, fifí”, le dijo Shanik Berman a Fofo Márquez.

Cuando el influencer iba caminando a la salida del foro, Shanik Berman le dijo que todo era una broma que había planeado el Rey Grupero.

Fofo Márquez señaló que había caído en la broma y que se había puesto triste, tras el comentario de la periodista.

Fofo Márquez hace colaboración con el Rey Grupero

Fofo Márquez y el Rey Grupero se unieron para hacer colaboraciones para redes sociales, recientemente hicieron un video en el que Fofo terminó con una abertura en la cabeza que desató la polémica entre los influencers.

Hasta le hicieron una broma a Alfredo Adame dejándole una manta anunciando que el actor dará clases de karate y hasta publicaron su teléfono.