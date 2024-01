¿Qué significa el nombre de Usher, cantante que estará en el Super Bowl 2024?

El cantante Usher será el encargado de dar el show de Medio Tiempo del Super Bowl y el cantante ya se prepara para dar uno de los espectáculos más esperados cada año.

Este 2024 el juego será entre Kansas y San Francisco y se espera que además de Usher haya más artistas que cantan previo al juego y también estará el DJ Tiësto, quien amenizará los descansos con algunas de sus mezclas.

¿Qué significa el nombre de Usher?

El cantante Usher tiene un nombre muy singular, que según las redes sociales significa "guardián de la puerta", aunque literalmente la palabra “Usher” significa “acomodador”.

¿Qué canciones va a cantar Usher en el Super Bowl?

El rapero es una de las celebridades más famosas de principios de los años 2000, por lo que se espera que interprete sus más grandes éxitos, con los que se consolidó como una estrella del rap y del pop.

Love in This Club

U Remind Me

Don't Look Down

OMG

My Boo

Yeah

DJ Got Us Fallin' In Love

Usher será el cantante del Medio Tiempo del Super Bowl 2024 Foto: IG @usher

¿Quién es Usher?

Usher nació el 14 de octubre de 1978 en Dallas, Texas y es un cantante, compositor y productor musical que ha vendido más de 75 millones de discos.

Debutó en la música en el año 1994, cuando lanzó su primer disco homónimo. En 1997 publicó My Way, disco de donde se desprenden los temas "You Make Me Wanna","Nice & Slow", y "My Way".

A qué artistas invitará Usher a cantar con él en el Super Bowl Foto: Especial

En 2001 lanza el álbum 8701. Los primeros 2 sencillos del álbum fueron "U Remind Me" y "U Got It Bad", ambos grandísimos éxitos; el tercer sencillo fue "U Don't Have To Call", que también estuvo a la cabeza en varias listas de popularidad.

Usher también es famoso por haber sido el mentor de Justin Bieber, quien le ayudó a hacer la transición de su voz de niño a adolescente para que el canadiense pudiera seguir cantando sin perder la melodiosa voz por la que se volvió viral en las redes.