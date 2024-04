La banda Pxndx se volvió tendencia este 11 de octubre luego de que el nombre de su canción “Ya no jalaba” fuera publica en redes sociales, lo que generó un gran alboroto por parte de los fans de la agrupación quiénes aún viven con la esperanza de que los cuatro músicos se reencuentren para volver a tocar sus mejores éxitos.

Fue el candidato a la presidencia Jorge Álvarez Maynez, quien publicó en X un mensaje con el nombre de la canción de “Ya no jalaba”.

Las páginas de fans de Pxndx inmediatamente empezaron a recordar la canción y volvieron a pedir el posible reencuentro, pese a que José Madero, quien fue líder de la agrupación, ha señalado en múltiples entrevista que la banda nunca va a volver.

¿Cuál es el significado de la canción “Ya no jalaba” de Pxndx?

“Ya no jalaba” pertenece al segundo disco de estudio de Pxndx, el cual se titular “La revancha del príncipe charro”. José Madero es el compositor de esta y de todas las canciones de la banda de rock.

La canción habla sobre una relación amorosa fallida y de la aceptación de que este vínculo afectivo ya no funciona.

Asimismo, transmite la idea de que hay que seguir adelante, si dicha relaciona ya no está funcionando.

El primer verso del tema musical habla sobre que la persona ya se dio cuenta de que la relación no está yendo hacia ningún lado y por lo tanto lo mejor es terminar.

El coro es muy claro sobre que la relación se acabó porque la situación había cambiado entre la pareja y no había un entendimiento entre los involucrados, por lo que, para que nadie saliera lastimado lo mejor era terminar.

La canción de Pxndx salió en el 2003 y en ese entonces no solo causó sensación por lo directo de la letra, sino porque el video musical era de stop motion en el que los integrantes de la agrupación fueron recreados con plastilina.

Letra de la canción “Ya no jalaba” de Pxndx

Tal vez esto es lo mejor

Pues lo nuestro no jaló

Me pasaba todo el día pensando

Que esto no va a ser igual

Ya tenía que terminar

Al fin y al cabo no tenía caso

Ya no te veía igual

Dejaba el tiempo pasar

A ver si algún día tú te dabas cuenta

Pero eso no pasó

Hasta que un buen día llegó

No me preguntes por qué

Ya no quiero saber

Las cosas cambian

Las cosas cambian

Tal vez lo mejor

Era decir adiós

Ya no jalaba, ya no jalaba, no, no

Creo que no entendiste bien

No te gusta, ya lo sé

Eso que quieres nunca podrá suceder

Trátalo de aceptar y déjame de molestar

No me preguntes por qué

Ya no quiero saber

Las cosas cambian

Las cosas cambian

Tal vez lo mejor

Era decir adiós

Ya no jalaba, ya no jalaba, no, no

No me preguntes por qué

Ya no quiero saber

Las cosas cambian

Las cosas cambian

Tal vez lo mejor

Era decir adiós

Ya no jalaba, ya no jalaba, no, no

No me preguntes por qué

Ya no quiero saber

Las cosas cambian

Las cosas cambian

Tal vez lo mejor

Era decir adiós

Ya no jalaba, ya no jalaba no, no