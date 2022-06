Revelan que Silvia Pinal fue jaloneada en pelea familiar: "Casi la tira de la silla" (VIDEO)

Silvia Pinal está envuelta en una nueva polémica familiar y es que al parecer una amiga de la actriz intentó agredirla, por lo que tuvo que intervenir su hijo Luis Enrique Guzmán.

En el programa De primera mano, se dieron a conocer unos audios en los que se escucha a Mónica Marbán, amiga de Silvia Pinal, discutir con Luis Enrique Guzmán, en la grabación el hijo de la actriz le pide a la mujer que no maltrate a su mamá.

“Deja de estar jaloneando a mi mamá, suéltala”, se oye en los audios la voz de Luis Enrique Guzmán, por su parte, Mónica Marbán le responde con una grosería y le dice que no se meta con ella.

Luis Enrique Guzmán aclara pleito con amiga de Silvia Pinal

Después de que se filtraran los audios, Luis Enrique Guzmán rompió el silencio y ofreció algunas declaraciones a la prensa en la que señaló que todo comenzó porque la familia le había anunciado a Mónica Marbán que ya no estaría a cargo del Teatro Silvia Pinal.

“Ella vino a visitar a mi mamá, pero llegó muy agresiva, empujando a quien le abrió la puerta, y me dijo: ‘¿qué?’. Así muy retadoramente, le dije no, nada más te vengo avisar que mis hermanas y yo decidimos que te salgas del teatro. (Ella respondió) ‘Ah, pero me liquidan eh’”, contó Luis Enrique Guzmán.

El hijo de Silvia Pinal señaló que él intervino a defender a su mamá, pues Mónica Marbán quería llevársela para hablar a solas, entonces Luis Enrique Guzmán le pidió que no tocara a la actriz.

“Yo defendiendo a mi mamá porque esta señora a fuerzas se la quería llevar o quería sacarla para platicar con ella a solas, le dije ‘no puedes estar jaloneando a mi mamá’, casi la tira de la silla”, relató el hijo de Silvia Pinal.

Luis Enrique Guzmán señaló que no tiene intenciones de denunciar a la amiga de su mamá debido a que es una señora mayor y reveló que él pidió a las enfermeras que cuidan a Silvia Pinal que grabaran la conversación porque Mónica Marbán llegó en actitud agresiva a la casa de la actriz.