Uno de los representantes más importantes de la llamada escena del happy punk, Simple Plan, trajo su gira al Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, en Ciudad de México, donde enloqueció a los asistentes con éxitos que marcaron a una generación.

Con un público emocionado e impaciente por el inicio del show, las luces del lugar se apagaron y comenzó a sonar el tema principal Star Wars. Los músicos salieron al escenario saludando a los fans y con mucha actitud, mientras que el vocalista hacía una debida presentación para comenzar la fiesta musical la noche de ayer con “I'd Do Anything”, tema indispensable de la agrupación.

Simple Plan ofrece noche de happy punk en la CDMX Santiago Covarrubias / OCESA

En medio de juegos de luces y mucho ruido se daba un gran derroche de energía tanto abajo del escenario como sobre el mismo. Lo único malo es que por las características del lugar, el sonido rebotaba de más y en algunas partes no era posible apreciar bien lo que sonaba.

A lo largo de la velada, Pierre Bouvier, cantante del grupo habló en repetidas ocasiones con los asistentes, presumiendo varias veces su buen español. “¿Qué pasa amigos? Muchas gracias México, ¿qué tal?", fueron las primeras palabras del vocalista, quien luego preguntó a los seguidores si estaban listos para tener una fiesta y les invitó a no dejar de saltar al ritmo de "Shut Up!" y "Jump".

La primera sorpresa llegó con “Jet Lag” en forma de colaboración con Air Yel, encargada de abrir el concierto y a quien felicitaron por su cumpleaños, músicos y fans le cantaron "feliz cumpleaños" y hasta hubo un pastel en el escenario mientras que un público metidisimo gritaba el clásico "mordida, mordida". Después de "Your Love Is a Lie", el cantante invitó a los presentes a que hicieran mucho ruido para el guitarrista Jeff Stinco, mencionando que este puede hacer cosas muy locas con su instrumento e invitándolo a tocar para presumir sus habilidades en el mismo.

Simple Plan tocando “Wonderwall” esta noche en Ciudad de México 🇲🇽 pic.twitter.com/wO9cFv30Pa — Indie 505 (@Indie5051) October 13, 2023

Más tarde llegaron canciones conocidas como "Addicted" y "Welcome to My Life". También sonaron "Iconic", "Summer Paradise" y "When I'm Gone". El vocalista le recordó a los asistentes que su banda lanzó un álbum el año pasado, saludó a las chicas guapas que asistieron, dijo que quería tacos y tequila, y mencionó que ese momento compartiendo con sus fans le parecía hermoso.

En algún momento salieron pelotas entre las primeras filas y quienes estaban ahí comenzaron a pasarlas de un lado a otro en un auténtico ambiente de fiesta. Posteriormente, Bouvier nos dejó saber que “Astronaut” es su canción favorita de Simple Plan y la tocaron. Más sorpresas llegaron con dos covers, que en realidad fueron cuatro; primero en un combo triple pudimos escuchar "All Star" de Smash Mouth, "Sk8er Boi" de Avril Lavigne y "Mr. Brightside" de The Killers, para luego recordar a uno de los perros más famosos de la televisión con “What's New Scooby Doo?”.

No podía faltar el súper clásico, Welcome To My Life esta noche con Simple Plan (@simpleplan) pic.twitter.com/mdTaob4pqa — LaCarteleraMx (@LaCarteleraMX) October 13, 2023

"Million Pictures of You" y "Where I Belong" marcaron una breve pausa solo para que la banda regresara con “Wake Me Up (When This Nightmare's Over)” ante la emoción de los presentes. "¿Pueden creer que esta canción la hicimos hace 21 años?", preguntó el vocal antes del inicio de “I'm Just a Kid”, el histórico primer sencillo de la agrupación con el cual se dio a conocer a las audiencias masivas.

La balada “Untitled (How Could This Happen to Me?)” fue lo siguiente en sonar y el cierre de este gran concierto llegó primero con un cover más, “Wonderwall” de Oasis, que sorprendió a todos y rápidamente los hizo cantar. El tema elegido para concluir el show fue “Perfect” y como bien lo indica su título fue perfecto. Al final, la banda se despidió de sus fanáticos después de mostrar que todavía tiene lo necesario para encender el ambiente con su música.

El sábado 14 de octubre Simple Plan participará en el festival Tecate Coordenada, que se realizará en Guadalajara.