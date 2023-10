Los Arctic Monkeys rockean a lo grande con sus fans mexicanos en el Foro Sol

La noche del viernes 6 de octubre por fin llegó uno de los conciertos más esperados de este mes por miles de melómanos mexicanos, especialmente por quienes se inclinan más por el rock, pues el grupo de indie, alternativo y post-punk revival, Arctic Monkeys, hacía acto de presencia en el Foro Sol para deleitar a 65 mil personas, en la que fue la primera de dos presentaciones en vivo programadas en la Ciudad de México, como parte de su actual gira The Car.

Tras las actuaciones de Fontaines D.C. y The Backseat Lovers, en punto de las 21:16 horas el escenario recibió a la agrupación formada en Sheffield, Inglaterra, en el año 2002. Alex Turner y compañía decidieron abrir su setlist con el tercer track de su último álbum de estudio, “Sculptures of Anything Goes”, cuya densidad sonora acompañada de la voz melodiosa del vocalista, de inmediato provocaron una emoción masiva. Desde un principio, el cantante lució con mucha actitud como amo y señor del escenario.

Al fondo del escenario una pantalla circular se encontraba al centro y a sus lados varias luces que parpadeaban constantemente. No faltaron los gritos de "Alex te amo" de parte de los fans, dirigidos al líder del grupo, mientras que él se paseaba por el escenario derrochando estilo, siendo un frontman con mucha presencia. La mayoría del setlist fue muy potente con riffs de guitarra poderosos, fuertes golpes de batería y mucha energía en general y los integrantes de la banda se dejaron ver como todos unos rockstars durante todo el concierto con un público que nunca dejó de gritar, notándose siempre muy emocionado.

La energía tanto de los músicos como de los fans explotó al máximo con “Brianstorm”, cuyos primeros riffs hicieron que todos se movieran en lo que era sólo el inicio de una gran fiesta musical, además al inicio el público coreó una y otra vez “oh oh oh oh oh oh oh” al ritmo de la canción. Luego "Snap Out of It" puso a cantar a todos mientras que se movían a su ritmo contagioso, le siguió "Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair" con un sonido más pesado y denso, bien ejecutado.

Los Arctic Monkeys rockean a lo grande con sus fans mexicanos en el Foro Sol OCESA/CESAR VICUÑA

no te pierdas: Aurora estremece y llena de amor la CDMX con su concierto más grande hasta la fecha

El tema anterior se ligó directamente sin ninguna pausa con "Teddy Picker", que mantuvo la misma atmósfera con su buena vibra sonora. Turner agradeció con un "muchas gracias" en claro español y acto seguido se lució en la guitarra en "Crying Lighting", para después expresar su alegría por este concierto: "Ciudad de México, qué gusto verlos".

Con un piano sonando mientras que el vocalista le preguntaba a los asistentes cómo estaban, se introdujo "Why'd You Only Call Me When You're High?" y el Foro Sol se iluminó con las luces de los celulares de los miles de asistentes. "Arabella" llegó con un toque de garage rock y “Perfect Sense" hizo que una vez más la mayoría del público encendiera las luces de sus celulares para moverlos al ritmo del piano que volvía a sonar.

Notables influencias del rock sicodélico, el punk e incluso del metal clásico se escucharon en "Pretty Visitors" y a este le siguió “Fluorescent Adolescent”, uno de los temas imprescindibles de la banda. En "There'd Better Be a Mirrorball", una vez más, el piano fue protagonista en una parte. Con "505" se vivió uno de los mejores momentos del concierto y la reacción fue tal que un emocionado Alex Turner calificó de magnífico ese momento, para después dar las gracias al público.

"Do I Wanna Now?" fue otra canción que causó una fuerte reacción en el vocalista, quien simplemente dijo "qué hermoso es esto, gracias, es increíble". Al finalizar "Body Paint", el cantante se despide con un "muchas gracias México" en español, marcando así una breve pausa antes de seguir con la parte final del show. En medio de un grito eufórico, los británicos regresaron con "Hello You" y una esfera estilo música disco apareció sobre el escenario.

Shock post concert de mis Artic Monkeys bbs😭🤍 pic.twitter.com/CFdxswRUnD — Ara Aponte (@araapseg) October 7, 2023

"I Bet You Look Good on the Dancefloor" fue la penúltima canción en ser interpretada y para terminar el show la elegida fue la enérgica "R U Mine?", en cuyo inicio el vocalista mencionó: "Muchas gracias Ciudad de México, buenas noches". El cierre fue idóneo y a lo largo de 21 temas todo fue simplemente perfecto.

Los Arctic Monkeys volverán a tocar en el Foro Sol el sábado 7 de octubre, así que tienen una segunda oportunidad para verlos si se los perdieron o si quieren escucharlos en directo nuevamente.