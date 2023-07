Sinéad O'Connor: ¿Dónde ver gratis su documental en el que narra su trágica vida?

La cantante Sinead O'Connor murió a los 56 años, tuvo una gran fama en los años 90, pero también su carrera se fue a pique rápidamente.

La artista lanzó un documental en el que se narra su vida como artista y otros elementos para tratar de reivindicar su carrera musical, la cual estuvo llena de polémica.

El documental lleva el nombre de “Nothing Compares”, en referencia a su éxito “Nothing Compares 2 U”. La cinta fue dirigida por Kathryn Ferguson y se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en el 2022.

La cineasta mencionó que la intención del documental era hacer justicia para la cantante, que siempre peleó por causas sociales, como el feminismo y la justicia racial, y fue mal recibida en su época. “La película parece estar despertando a la gente. Lo que yo quería era que se enfurecieran, porque sobran los motivos”, comentó Ferguson.

“‘Sinéad O’Connor: Nothing Compares’ recorre su auge y caída a través de esos años trascendentales en los que la artista decidió no quedarse callada y utilizar su fama como altavoz en contra de las causas que creía injustas. A raíz de eso, la industria musical la tachó de rebelde y le dio la espalda. El documental muestra cómo no seguir la corriente dominante le costó su carrera”, indica la sinopsis del filme.

¿Dónde ver el documental de Sinéad O’Connor gratis?

El documental de Sinéad O’Connor está disponible para verse en Internet, pero lamentablemente no hay un sitio que lo ofrezca de forma gratuita. La única forma de verlo es a través de la plataforma de streaming Paramount Plus.

El costo de suscripción para ver el documental es de 79 pesos al mes, aunque ofrecen una prueba gratis de 30 días.