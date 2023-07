¿Quién era y de que murió la cantante Sinéad O'Connor ?

La cantante irlandesa Sinéad O'Connor murió este miércoles de 26 de julio a los 56 años, dejando en luto al mundo de la música y el pop.

La devastadora noticia ala dio a conocer el diario "Irish Times"; sin embargo, hasta ahora no se han dado a conocer las causas exactas de su muerte, sólo que ocurrió 18 meses después de que su hijo Shane de 17 años se suicidó.

🖤 Hoy despedimos a la gran Sinéad O'Connor. 🖤 🕊️



En la Gira pasada tuvimos el honor de proyectar "Nothing Compares", un documental que reivindica la historia y el legado de una de las mujeres más importantes de la música.



Descanse en paz. pic.twitter.com/fPlnjW8fvq — AMBULANTE (@Ambulante) July 26, 2023

¿Quién era Sinéad O'Connor?

Sinéad O'Connor nació en Dublín, Irlanda, en 1966; cuando tenía 15 años, un hombre de la industria discográfica la escuchó cantar “Evergreen” de Barbra Streissand en una fiesta y la contrató

Su primer disco fue “'The Lion and the Cobra”, el cual publicó en 1987, cuando tenía tan sólo 21 años. Los ejectuvos de la disquera le pidieron que tuviera una imagen más femenina, por lo que ella decidió raparse, creando así su icónico look. Tres años después enamoró al mundo al lanzar su versión de “Nothing Compares 2 U” de Prince.

Sinéad O'Connor era conocida por sus firmes convicciones: se embarazó por esos años y se negó a abortar, tal y como la disquera quería que hiciera. Asimismo, durante una gira se negó a que sonara el himno de EU antes que su actuación.

En 1992 fue a “Saturda Night Live”, programa en el que, mientras cantaba “War” de Bob Marley, rompió una foto del Papa Juan Pablo II como denuncia de los abusos y crímenes de la Iglesia Católica. Este momento marcó una antes y un después en su carrera, al grado que muchos consideran que fue el día de su “suicidio” profesional.

Cuando Sinead O’Connor rompió una foto del Papa Juan Pablo II en Saturday Night Live para protestar contra el abuso sexual infantil. pic.twitter.com/FepPK8TiQp — Lara Hermoso (@lhermoso_) July 26, 2023

Tras aquel evento, Sinéad O'Connor siguió sacando discos y canciones, pero ya no tuvo el mismo éxito que antes. Asimismo, tuvo problemas con quien fue su primer esposo, perdió la custodia de su hijo porque “no era una madre confiable”.

A los 33 años intentó suicidarse, tras diversos escándalos referentes a su vida personal, su salud mental y adicciones. Sin embargo, al dejar esa crisis se convirtió al catolicismo, se nombró Madre Bernardette Mary e intentó lanzar nuevos discos, pero no pegaron.

Tras su último divorcio intentó suicidarse nuevamente en un hotel de Las Vegas y en 2016 fue declarada como desaparecida, tras una batalla legal por la custodia de sus hijos. Fue encontrada un día después.

En 1992 el mundo trató de loca a Sinead O’Connor por denunciar los abusos de la Iglesia y quemó una foto del Papa en Saturday Night Live. Hoy se me hace necesario escuchar "Thank You for Hearing Me" de su disco Universal Mother que apareció dos años después. pic.twitter.com/wjXreFpvfz — salinastoledo (@JuanLuisSalinas) July 26, 2023

En 2018 se convirtió al Islam y se cambió el nombre a Shuhada Sadaqat… pero su nueva fe no la ayudó a dejar las drogas y sus problemas mentales crecieron al grado de que se anexó voluntariamente un año.

En 2021 Sinéad O'Connor ya luecía tranquila y recuperada, pero durante el lanzamiento de sus memorias todo cambió: su hijo Shane, de 17 años, se quitó la vida tras haber desaparecido de una clínica en la que estaba internado.

Esta situación hizo que la cantante entrara de nuevo en crisis e incluso fue hospitalizada, pues presuntamente se había querido suicidar, por una serie de alarmantes tuits que había hecho:

"Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mí misma. El hospital ayudará un tiempo. Pero voy a encontrar a Shane. Soy un montón de mier***. No merezco seguir viviendo y todo el que me conoce estaría mucho mejor sin mí. Pido perdón por todo el daño que he causado. Nadie tiene la culpa de esto excepto yo. Nadie tiene la culpa de la muerte de Shane excepto yo", señaló Sinéad.