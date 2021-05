Sofía Castro y Pablo Bernot ¿se van a casar? Esto dice la actriz sobre su futuro

Durante el último año, diversos famosos se han casado o anunciado su compromiso, como recientemente hicieron Belinda y Christian Nodal. Sofía Castro, la hija de "La Gaviota", habló sobre su futuro con su novio Pablo Bernot.

Sofía Castro dijo a los medios de comunicación que todas las mujeres sueñan con el día de su boda y que aceptará el anillo que Pablo le quiera dar.

Sin embargo, la actriz apuntó que aún no tiene planes de casarse con Pablo Bernot, con ya casi cumple dos años.

“¿Qué boda?, ¿cuál boda?, no, no, no, ¿cuál boda?, no, ahorita no, estoy muy contenta, muy enamorada", apuntó.

“Lo más importante es tener a un hombre que te apoye y te cuide, respete y sea fiel; las cosas materiales vienen y van, a mí me importa más un hombre que esté a mi lado y que tengamos los mismos planes de vida”, aseguró.

Sofía Castro ¿Se saltó la fila del INE?

Respecto a los señalamientos de que hace un mes se saltó la fila para hacer un trámite en un módulo del INE, Sofía Castro afirmó que eso era mentira y que no es “colarse en la del súper”.

“No es así de fácil, yo hice mi cita, llegué, me pasaron, no había gente y los que estaban formados iban a recoger su credencial”, comentó.