Sofía Vergara humilla a conductor español que intentó burlarse de ella: 'un poquito de envidia' (VIDEO)

Sofia Vergara dejó claro que el poder y la elegancia latina siempre se va a imponer ante lo nefasto de los pseudo conductores y presentadores españoles, pues la querida actriz colombiana humilló mundialmente a Pablo Motos, titular del programa “El Hormiguero”, por querer avergonzarla ante el público.

Sofia Vergara viajo a España para promocionar “Griselda”, la nueva serie de Netflix que protagoniza, y tuvo la mala suerte de que el equipo de relaciones públicas la hiciera ir “El Hormiguero”.

Ahí Pablo Motos intentó intimidar a la colombiana, pero Sofía Vergara lo puso en su lugar y le demostró que no es más que un machito rancio que ya debe de ser reemplazado por la producción del programa.

Todo inició cuando el sujeto cuestionó su acento al hablar en inglés, en referencia a su personaje de “Gloria Pridchett”, de la serie “Modern Family”, el cual lo tenía muy marcado, pues así era

"¿Cómo dices Modern Family?" le preguntó Motos a Sofía, quien se dio cuenta inmediatamente de las intenciones del español, ante lo cual sacó el filo y lo cuestionó a él respecto a si ha tenido logros por su trabajo, premios o si quiera una palmadita en la espalda.

"¿Me sale mal? Ah, porque ¿hablas mejor inglés que yo?", le respondió Vergara, ante lo cuál él le dijo que "sí", por lo que ella replicó: "¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en Estados Unidos perdona? ¿Cuántas veces te nominaron a los Golden Globes, perdón?, ¿Cuándo te nominaron al SAG Award, perdón?".

Motos no soportó la humillación y le preguntó si su cabello rubio era natural, por Sofía Vergara volvió a dejarlo en ridículo.

"Ahora soy rubia o ¿me ves pelinegra?", le contesta la actriz. "Entiendo por rubia una persona más rubia", le contesta el español. E insiste: "El pelo que llevas ahora, ¿es teñido o es tuyo?".

Sofía Vergara lo silenció diciéndole: "Es mío, pero ahí (señalando una foto del pasado) tenía 20 años, ahora tengo 51. O sea, ¿qué es lo que quieres? O ese pelo te salió a ti así", mientras señala al cabello canoso de Pablo Motos.

Finalmente, Motos quiso dar patadas de ahogado e intentó atacar diciendo que no entendía como la gente quería a Sofia Vergara, pues a todo mundo le caía bien, ante lo cual la colombiana le dio el tiro de gracia: "No entiendes qué es lo que tengo (...). Suena un poquito loco este comentario, un poquito de envidia... No sé si es una pregunta de verdad o un comentario. Dímelo tú".

Absolutamente todo el mundo celebró las respuestas de Sofía Vergara: "Qué bueno que ya las televisoras entiendas que no manejan ellos ya la comunicación y q los entrevistados no deben dejarse", "Es una mujer poderosa, no sé él ni cómo se atreve", "Es muy inteligente! Le respondió todo pero con humor para que no se enfadara. ¿Cómo dices Modern Family? Y cómo lo dices tú, memo? Vaya preguntas" y "Es mi ídola, por fin, alguien que le planta cara a este señor".