Estos son todas las películas y series que Marvel estrenará hasta el 2025

La Comic-Con de San Diego 2022 no sólo estuvo repleta de sorpresas épicas, como “Black Adam” y Tenoch Huerta como Namor, sino que Marvel anunció todas las series y películas que estrenará hasta 2025.

Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, sorprendió a los fans al revelar que ya tienen todo planeado hasta la Fase 6 del Universo Cinematográfico Marvel, sin que dijo que el nombre oficial de la 4 a la 6 es la “Saga del Multiverso”.

¡La Fase 5 de Marvel Studios! pic.twitter.com/KpfPs0oelP — Agente de Marvel‏ (@AgentedeMarvel_) July 24, 2022

Entre las películas que más impactaron destacan dos nuevas de “Los Vengadores”: "The Kang Dynasty" y "Secret Wars".

La Fase 4 de Marvel terminará con el estreno de “Black Panther: Wakanda Forever” en otoño de este año.

La Fase 5 tendrá seis películas y seis series; iniciará con “Ant-Man and the Wasp: Quantumania" el 17 de febrero de 2023 y será seguida por las cintas, "Guardians Of The Galaxy Vol. 3", "The Marvels", "Blade", "Captain America: New World Order" y "Thunderbolts", estas dos últimas saldrán en 2024.

Marvel acaba de TIRAR un BOMBAZO. 4 Fantásticos, Avengers 5 y 6 formaran parte de la fase 6 de Marvel dentro de la saga del Multiverso. Avengers 5 The Kang Dinasy el 2-May-2025 y Avengers 6 Secret Wars el 7-Nov-2025. #Avengers #Marvel #SDCC pic.twitter.com/N12QemgER7 — La Venganza de los Electroalces Pop (@Electroalces) July 24, 2022

Por tu parte, las series serán "Secret Invasion", "Echo", la segunda temporada de "Loki", "Ironheart", "Agatha" y "Daredevil: Born Again".

Mientras tanto, las películas de la Fase 6 que se han anunciado soy “Los 4 Fantásticos” (2024), “Los Vengadores: The Kang Dinasty” y “Los Vengadores: Secret Wars”; estas dos se estrenarán en 2025.

Todas las películas y series de Marvel hasta 2025