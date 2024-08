Estas son las indirectas ocultas de Belinda a Christian Nodal en el video de 'La Mala'

Belinda estrenó este jueves el video de su más reciente canción, 'La Mala'. Se trata de la tercera canción de la nueva era musical de la artista, en la que la mujer incursiona en los corridos tumbados y los usuarios de redes sociales han comenzado a captar las indirectas a sus ex parejas, como Christian Nodal y Lupillo Rivera.

La letra de la canción habla de Belinda abrazando los malos comentarios que la han perseguido a lo largo de su carrera, donde destacan las críticas que ha recibido por sus relaciones con diversos hombres, en las que ella sale como 'la mala de la historia'.

Parece que si bien la famosa no disfruta de hablar frente a los medios sobre polémicas, no tiene problema en contarlo todo en sus canciones, pues ya en su tema 'Cactus', la cantante se fue con todo sobre las acusaciones que recibió tras su ruptura con Christian Nodal.

¿De qué trata el video de 'La Mala'?

"Es lo que la gente ha dicho siempre de mi, es una representación de cómo se expresan algunas personas de mi y como me ven", comentó Belinda sobre el aspecto oscuro de su personaje en el video de 'La Mala', donde da vida a una bruja/vampira que es señalada por el pueblo.

¿Cuáles son las indirectas de Belinda a sus ex novios en 'La Mala'?

En el video, podemos ver a Belinda en varias escenas y haciendo referencia a varias críticas que ha recibido, como cuando aparece hipnotizando a las personas con sus ojos o con una blusa que simula tatuajes, en referencia a cómo todas sus parejas se marcan la piel en su honor.

Sin embargo, lo que más llama la atención es cuando se ve a la famosa en un bar, mientras mira en el noticiero una alerta sobre su presencia en la zona. La mujer interactúa con tres hombres; al primero le quita el sombrero para mostrar que no tiene cabello (Lupillo Rivera), al segundo, le tira un deck de cartas (Chris Angel) y el último luce cadenas y está cubierto de tatuajes (Christian Nodal).

Destacan que la historia habla de cómo Beli mata a un hombre, quien en realidad es un vampiro, pero ella queda como la mala de la historia. Los fans aseguran que esta es una referencia sobre el fin de la relación de la actriz con el intérprete de 'Cazzualidades'.

También señalan que la sonrisa de Belinda, al final, tiene otro easter egg para Christian Nodal, pues al sonreír, en uno de sus colmillos luce un diamante, como los que se puso el cantante de regional mexicano.

Letra de 'La Mala'

Beli, bélica



Si algo te contaron

Puede que sea verdad-ah-ah

Y no es tan grave

Solo te lo advierto

Por si te quieres quedar-ah-ah



Dicen que soy la mala reputación

Que me tiren, yo tiro la bendición

Que no sirvo pa’ una relación

Que lo’ dejo loquito’, que soy la perdición



Sé que soy la mala reputación

Que tengo un hueco dónde va mi corazón

Que no sirvo pa’ una relación

Que lo’ dejo loquito', que soy la perdición



La gente me dice: Beli, tú no eres así

Así como dicen en la prensa y en los tweet’

A los haters, kisses, que se contradicen

Mientras yo aquí en el gimnasio haciendo culo y bícep



Hace rato me dejo de emputar

Si hablan bien, si hablan mal

Otro día normal, estoy acostumbra’

Si me quieran joder, yo lo’ dejo intentar

Y se van a chingar



Dicen que soy la mala reputación

Que me tiren, yo tiro la bendición

Qué no sirvo pa’ una relación

Qué lo’ dejo loquito’, que soy la perdición



Sé que soy la mala reputación

Que tengo un hueco dónde va mi corazón

Qué no sirvo pa’ una relación

Qué lo’ dejo loquito’, que soy la perdición



La-la-la-la-la-la-la

Sigan ladrando, perros

La-la-la-la-la-la-la