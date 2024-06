Estas son las supuestas pruebas de que Ángela Aguilar y Nodal se casaron en Italia (VIDEO)

Ángela Aguilar y Christian Nodal son la comidilla y los enemigos públicos numero uno de todo México, y el cantante especialmente de Argentina, pues fue declarado por los fans como persona no grata en su nación por la monumental infidelidad que le hizo a Cazzu con la nepo baby de Pepe Aguilar. Ahora se dieron a conocer las presuntas pruebas de que los cantantes de rancheras se habrían casado en Italia.

Todo este chisme inició luego de que Maxime Woodside, una de las eminencias del chisme nacional junto a la madrina Pati Chapoy, aseguró que Ángela Aguilar y Nodal ya se habían casado.

No entiendo el odio a Christian Nodal y Angela Aguilar.



Lucen como la pareja más hermosa de lesbianas del Estado de México pic.twitter.com/90bbRWAu9H — . (@Facso) June 15, 2024

De acuerdo con Woodsie, la supuesta boda de Nodal y Ángela habría sido fuera de México, específicamente en Italia, nación de la pizza y el capuchino a la que Pepe Aguilar habría viajado para ver a su “minita de oro” contraer nupcias católicamente con el hombre al que Belinda hizo que se tatuara su nombre.

"Y entonces por eso Pepe no está enojado, está contento. Le han de haber dicho, ok, te la vas a llevar pero casado. No que ya me la llevo y al ratito la boto, igual que las otras no", dijo Maxine.

Tras estos señalamientos, los fans se pusieron a investigar cualquier indicio respecto al presunto casamiento de Nodal y Ángela, u entre las cosas que encontraron estuvo una foto que la prima de Majo Ángela Aguilar en su celular en la que muestra el presunto anillo que le habría dado Christian

Tras ello, la tuitera Chamonic compartió una serie de presuntas pruebas en sus redes, de las cuales dijo: "Angela Aguilar y Christian Nodal se casaron en Roma el 1 de junio". Asimismo, dijo que un video en el que están maquillando a Ángela en el que sale toda de blanco es la prueba principal.

¿Será? 💒



Imágenes compartidas el día 01 de Junio. pic.twitter.com/ZWQFvnBVyu — La Comadrita (@lacomadritaof_) June 15, 2024

"Todos creen que Christian y Angela ya se casaron y porque los dos traen una argolla que parece de matrimonio. Unos aseguran que Pepe Aguilar y su esposa viajaron de México a Roma esto pues no concuerda mucho porque Pepe Aguilar se presentó en la Arena Ciudad de México el 31 de mayo y terminó su presentación a las casi 12 de la noche. Para ir a Roma son 17 horas", agregó Chamonic.

Sin embargo, los fans menos crédulos salieron a decir que esas presuntas pruebas eran falsas y que ese día maquillaron a Ángela Aguilar para un shooting y no porque se casara. Por ello, le pidieron a los demás amantes del chisme no andar creyendo teorías de gente hambrienta de likes, pero si seguir tirándole cábula a la pareja.

Además, para tos es bien sabido que si Nodal y Ángela Aguilar se llegan a casar, la fiesta va a ser en el rancho, con mole y barbacoa, tal y como sus padres lo habrían querido.