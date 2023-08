Soundtrack Lado A, una película que plasma la pasión por la música

Se estrena en Disney+ la película Soundtrack Lado A, ópera prima del director Humberto Abiel Garza, protagonizada por Ximena Sariñana, Luis de la Rosa y Xabiani Ponce de León, la cual aborda la historia de dos jóvenes que quieren formar una banda, pero no tienen la idea de cómo hacerlo, hasta que descubren que su maestra de música tiene un pasado que les ayudará a ser mejores y alcanzar su sueño, por lo que deciden convencerla para que colabore con ellos.

En entrevista con La Razón, los protagonistas de la cinta platicaron sobre la experiencia de trabajar en este proyecto que tuvo a la música como hilo conductor, con un soundtrack original y canciones hechas por Toy Selectah, quien se encargó de la producción musical.

Para Ximena Sariñana, el rodaje se tradujo en algo muy divertido debido a la conexión con sus compañeros, con quienes comparte el amor por la música, ya que ésta juega un papel importante a nivel personal y profesional tanto Xabiani como para Luis.

“Creo que todos conectamos, al final todos estábamos muy unidos por el amor que le tenemos a la música individualmente, porque tanto Luis como Xabiani tienen aspiraciones musicales, proyectos musicales, yo obviamente también, entonces eso al final sí nos unió mucho”, resaltó en entrevista virtual.

La película fue grabada en Monterrey, por lo que se podrá ver a los protagonistas hablando “norteño”. Al respecto, Xabiani mencionó que fue “muy bonito” trabajar en la Sultana del Norte, ya que, además del cambio de aires, se crearon nuevos vínculos, además del proceso de realmente formar una banda.

“Padrísimo formar una banda; no solamente grabar el soundtrack, sino también montar las canciones en una sala de ensayo, tocarlas con instrumentos, eso nos ayudó bastante. Y también el grupo fue muy importante, nos la pasamos muy bien, risa y risa”, comentó.

Los protagonistas de la película, en una imagen promocional. Fotos: Cortesía

Sobre el reto que implicó participar en un largometraje donde la música tiene un lugar preponderante, el histrión señaló que por momentos tuvo que lidiar con canciones de tono muy alto, así como el hecho de tocar en vivo; sin embargo, esto sirvió para ratificar su deseo de hacer música.

“Siempre había sido más como un hobby y después de esta película fue como decir ‘pues tómatelo en serio y ahora sí ya hazlo, ¡sigue tus sueños!’ Y luego tocar en vivo también, sacar las rolas, porque no solamente era, como muchas veces, se graba el playback, no, teníamos que tocar las rolas y hay muchas escenas en vivo, estamos conectados, estamos amplificados, no es nada más que se hace que estás tocando la guitarra y está desconectada, sino que se trató de hacer el proceso de una banda para que se viera lo más realista en la pantalla”, indicó.

En este sentido, Luis comentó que esta experiencia le hizo salir de su zona de confort y quitarse el miedo a cantar y a tocar instrumentos. “Nunca había hecho nada como tan íntimamente relacionado hacia la música, entonces sí presentó muchos retos, pero fue una experiencia súper gratificante que me despertó un sueño por la música”, declaró.

Los tres actores se mostraron satisfechos de trabajar bajo la dirección de Garza, debido a que es un melómano y a que tiene una forma de trabajar “única”. Asimismo, reconocieron la importancia del trabajo de Toy Selectah para darle personalidad a la cinta.

Ximena subrayó que “la película está llena de referencias, a un género de música que además yo comparto mucho con él (Garza), que también me gusta mucho, entonces fue muy entretenido y recibí mucha libertad para crear con Penny (su personaje en la película). Y con Toy, fue muy cool trabajar con todo su equipo, que al final sí le da una identidad muy importante a la peli”.

“Su amor por la música, su pasión por cumplir sus sueños, fue algo muy interesante la libertad que nos dio para hacer los personajes . Estuvo súper interesante trabajar con Humberto (Abiel Garza) en ese sentido”, concluyó Luis.