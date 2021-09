Steve de "Las pistas de Blue" reaparece y explica por qué abandonó el programa

“Las pistas de Blue” es uno de los programas con el cual incontables personas crecieron, mismo que se popularizó por la perrita Blue y su dueño Steve, quien en 2002 abandonó súbitamente el show y sin dar explicación.

Ahora, y con motivo del 25 aniversario de “Las pistas de Blue”, Steve reapareció para explicar, con un emotivo mensaje, la razón por la cual se fue del show.

Nick Jr. compartió a un video en el que Steve regresó a hablar con su público tras casi 20 años de su partida de “Las pistas de Blue”, causando así una avalancha de lágrimas de nostalgia en las redes sociales.

Steve dejó “Las pistas de Blue” por esta razón

“¿Recuerdan que cuando éramos más jóvenes solíamos correr por ahí, pasar el rato con Blue, encontrar las pistas, hablar con el Sr. Sal, enloquecer con el correo y hacer todas esas cosas divertidas? Y luego, un día yo estaba como: ‘Oigan, ¿adivinen qué? Importante noticia… me voy”, inició Steve en su mensaje.

Steve Burns (su nombre completo) aseguró que tras dejar “Las pistas de Blue” cumplió varios de sus sueños, cosa que muchos de los niños que crecieron viéndolo también lograron:

“Después no nos vimos por un largo tiempo. ¿Podemos hablar sobre eso? Bien, porque me di cuenta que eso fue un poco abrupto. Sólo me levanté y fui a la universidad, que, por cierto, fue bastante desafiante pero genial, porque tuve que mentalizarme e ir paso a paso y ahora estoy haciendo un montón de cosas que quería hacer”, dijo Steve.

“Y ahora mírense ustedes, todo lo que han hecho y lo que han logrado en todo este tiempo. Es increíble ¿verdad? Quiero decir, comenzamos con pistas ¿y ahora de qué se trata? Deudas estudiantiles, trabajos, familia. Y mucho de ello ha sido complicado ¿saben? Sé que lo saben", agregó.

Finalmente, Steve afirmó que, pese a que han pasado casi 20 años de que dejó “Las pistas de Blue”, aún recuerda a los niños que vieron el show, pues son parte importante de su vida.

“Quería decirles que nunca habría podido hacer todo eso sin su ayuda. De hecho, toda la ayuda que me dieron cuando éramos más jóvenes aún me sigue funcionando a día de hoy, y eso es súper genial. Supongo que sólo quería decir que, después de todos estos años, nunca los olvidé. Jamás. Y me alegra que sigamos siendo amigos. Gracias por escucharme”, concluyó Steve.