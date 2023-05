Still, la conmovedora historia de Michael J. Fox

En Still, este dinámico y, al mismo tiempo, profundo retrato del trayecto personal y profesional de Michael J. Fox, una de las figuras más queridas y emblemáticas del mundo del entretenimiento de los años 80 y los 90, la carga emotiva es directamente proporcional a lo minucioso de una elaboración que engancha y es sorprendente desde sus primeros minutos.

Contrario a los formatos tradicionales, en este documental, las situaciones y los diálogos propios de las secuencias seleccionadas de entre los diferentes programas y películas que ha protagonizado, las notas de eventos y ceremonias de premiación, las entrevistas que le han realizado, los cast, los detrás de cámaras y los videos caseros, no sólo sirven para ilustrar el recorrido, sino que están íntimamente ligados a la narrativa para contar la historia por sí mismos.

Sin perder el significado que poseen dentro de la cultura popular con la respectiva carga de nostalgia, el material seleccionado cobra un nuevo sentido a través del armado que incluye breves y convenientes recreaciones de pulso cinematográfico, y se sustenta sobre el testimonio del actor acerca de su entorno familiar, su ingreso a la industria y la forma en que ha luchado contra su enfermedad pasando de mantenerla en secreto, a convertirse en activista en favor de quienes la padecen.

Así entonces, al ritmo de canciones emblemáticas de finales del siglo pasado que a veces juegan con la ironía como New Sensation de INXS, esta vez el despertar por las mañanas de Marty Mcfly en Volver al Futuro (1985, 1989, 1990), las preguntas en los desayunos y comidas a Alex en Family Ties (1982-89), las disyuntivas en los pasillos universitarios de Scott Howard en Teen Wolf (1985), las confrontaciones del soldado Eriksson en Casualties of War (1989) y los dilemas que resolvía aquel asistente del alcalde en Spin City (1996-2001), son los acciones y la voz de Mike como fiel reflejo de las distintas etapas de su convulsionada vida.

Estrenada por la plataforma de Apple TV+, Still: Una película sobre Michael J. Fox, de Davis Guggenheim —From the Sky Down (2011)—, es pues la ficción reconvertida en códigos resignificados a través de la realidad, para profundizar en esta última y entregar un documental al más puro estilo del cine de Michael J. Fox, quien nunca pierde el optimismo, que no se permite dramatizar ni tomarse demasiado en serio, es revelador, lúdico y entretenido, pero por sobre todas las cosas es muy pero muy humano ¡Gracias por siempre Mike!



Director: Davis Guggenheim

Género: Documental

Año: 2023 Still: una película sobre Michael J. Fox

Marty Mcfly habla del deterioro de su salud



Fue cuando tenía 29 años, en 1999, cuando Michael J. Fox fue diagnosticado con Parkinson, padecimiento el cual ha afectado severamente su salud. En entrevista con Variety, el actor habló de cómo ha lidiado con la enfermedad y cómo la ha sobrellevado.

“Me rompí este hombro, lo reemplacé. Me rompí este codo, me rompí esta mano. Tuve una infección que casi me cuesta este dedo. Me rompí la cara. Me rompí el húmero. Y eso apestaba”, narró el histrión.

Michael J. Fox relató que también fue operado de la columna para quitarle un tumor y que una de las másgrandes consecuencias de su mal es que ya no tiene privacidad.

“Tengo ayudantes a mi alrededor la mayor parte del tiempo en caso de que me caiga, y es difícil lidiar con esa falta de privacidad. Perdí familiares, perdí a mi perro, la libertad, la salud. Dudo en usar el término ‘depresión’, porque no estoy calificado para diagnosticarme a mí mismo, pero todos los signos estaban ahí”, agregó.

No obstante, remarcó que por ello siempre buscar ser optimista: “espero que, y siento que, mañana no me romperé tantos huesos”.