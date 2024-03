Streamer española dice que los mexicanos son 'un asco' y Juan Guarnizo los defiende

La streamer española conocida como Zeling está en la polémica por hacer comentarios de xenofobia contra los mexicanos, pues aseguró que son un asco y que no los tolera.

Durante uno de sus stream habló sobre las nacionalidades de las personas que sí le caen bien: “Los argentinos son buena gente, los peruanos son buena gente, los chilenos son buena gente, los mexicanos no los soporto. Qué put… pesados sois y qué asco de comentarios y qué asco de fandom y que asco de todo, loco”, dijo la joven en su transmisión. Hasta atacó la streamer mexicana Rivers y aseguró que sus fotos dan cringe.

Por supuesto que los usuarios de Internet se lanzaron contra Zeling por decirle a los mexicanos que son un asco. Incluso los cibernautas le quieren tumbar su canal de Twitch.

“Le doy unos días para que vuelva llorando diciendo que la cag…”, “Ni una semana y ya se le subió a la mongola esta”, “Yo digo que nos unamos y le tiremos el canal”, “Existen españoles súper buena onda y esta nefasta dejando mal a todos pero si recibe el dinero mexicano o ese no le da asco”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

Que sorpresa un streamer español siendo xenófobo, me da pena que hay niños que siguen a este tipo de personas. Zeling da asco como persona. pic.twitter.com/5a0JyrT9Kt — 𝔏𝔞𝔫𝔞 ❔ (@LizzDelRey) March 7, 2024

Además, los cibernautas reportaron que la streamer está bloqueando a todo el que le comente en contra por sus comentarios sobre los mexicanos.

Juan Guarnizo defiende a los mexicanos y le dice racista a Zeling

Juan Guarnizo, esposo de la mexicana Ari Gameplays, se pronunció sobre lo que dijo Zeling de los mexicanos.

Te puede interesar El polémico VIDEO por el que el streamer Speed

Aseguró que ella dio un mensaje de odio sobre los mexicanos y aseguró que hay gente que está celebrando lo que esta streamer dijo.

“Lo que me parece una competa barbaridad es que se pueda dar ese tipo de mensaje ella en directo y que no pase absolutamente nada y que incluso haya gente que lo aplauda. El mensaje que dio ella claramente es una incitación al odio y eso sí que divide comunidades, y aparte de todo ese sí me parece con tintes xenofóbicos, no hay manera de que no quedes como un racista diciendo esto”, comentó el streamer colombiano.