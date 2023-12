¿Y el streaming de paga? Kimberly de "Las Perdidas" se casa y no invita a Paola Suárez

Aunque Wendy Guevara se ha convertido en la influencer más conocida de “Las Perdidas” debido a su participación en La Casa de los Famosos México, lo cierto es que Kimberly la más preciosa también ha dado mucho de que hablar en los últimos meses, esto en atención a los preparativos de su boda con el enfermero Oscar Barajas.

Curiosamente, en este mismo año, fue el actual esposo de la influencer quien anunció por medio de redes sociales lo triste que estaba de dar por concluido su compromiso con la creadora de contenidos, quien a su vez reveló que su entonces exprometido tenía un problema de adicciones que lo había orillado a tomar esta decisión.

Sin embargo, al final el amor fue más fuerte y lograron resarcir el vínculo, dando inicio nuevamente a los preparativos de la boda, la cual presuntamente se iba a transmitir en un streaming de paga, aunque en realidad, este fin de semana se llevó a cabo la unión por la vía civil, evento que Kimberly de “Las Perdidas” compartió con sus seguidores por medio de un video de YouTube.

No obstante, la idea de transmitir un streaming de paga de la ceremonia religiosa sigue en pie y, según se sabe, esta se llevará a cabo este sábado en León, Guanajuato, evento en el que las damas de honor serán el resto de “Las Perdidas” y otras amigas de la influencer

Algo que llamó la atención de la boda civil de Kimberly la más preciosa fue el hecho de que ni Wendy Guevara ni Paola Suárez estuvieron presentes, según la ahora esposa de Oscar Barajas debido a que tenían compromisos de trabajo.

Sin embargo, en un live, Paola Suárez aseguró que se enteró de la boda civil de su amiga minutos antes del evento, lo cual aunado a su infección respiratoria le impidió asistir a la unión nupcial.

“Yo no sabía que se casaba Kimberly por el civil, se los juro comadres. La cabrona me habló y me dice que se casaba a las cinco y me habló a las 4:22 PM y le dije: ‘no mam*s perra, ya van a ser las cinco’ (y ella respondió) ‘se me olvidó invitarte perra, pero te vienes’”, contó entre risas Paola Suárez.