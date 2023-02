Suena Sabroso, las mejores sugerencias culinarias para pedir a domicilio

Estás en tu casa con hambre y tienes flojera de cocinar, así que abres una App para pedir comida, pero ahora el gran dilema es elegir dónde. ¿Te suena conocida esta vivencia?, justo para ampliar tu menú de comida a domicilio surge el podcast Suena sabroso, en el que Karla Farfán y Ara y Punto te dan sus mejores recomendaciones de delicias culinarias, desde Yucatán, pasando por Ciudad de México y Querétaro hasta Baja California y Monterrey.

El programa, que cuenta con 14 capítulos, te brinda las sugerencias de todo tipo de comida y también acordes al estado en el cual te encuentres; por ejemplo, si estás crudo, estás desvelado con antojo, si quieres un menú vegano o saludable, o si de plano deseas explorar más opciones de tacos y platillos con excesivos niveles de calorías, en Suena sabroso Karla Farfán y Ara y Punto te dicen cuáles son las mejores opciones y experiencias, desde el tiempo de entrega, la eficiencia en el empaque y por supuesto, la calidad de los ingredientes y del sazón.

“Sí es algo diferente, porque estoy acostumbrado a enseñar un video, como dicen de la vista nace el amor, entonces siento que platicando muy originalmente y real se logra el objetivo. Seguidores me han dicho ‘sí se antoja’ o ‘fui porque lo recomendaron’. Sugerimos mucho los lugares que conocemos; por ejemplo, estuve en Tijuana y hablamos un poco de allá, también de Cancún, igual Karla habló de Puebla y Guerrero, ambos buscamos hacer recomendaciones de sitios que conocemos para poder hablar más a detalle, no podemos hablar de unas hamburguesas que jamás hemos probado”, comentó en entrevista con La Razón Ara y Punto, chef que se ha dedicado a enseñar recetas y realizar reseñas de restaurantes, a través de videos de TikTok.

Ambos sugieren restaurantes como Los Compadres, El Tigre y el Toro, Los Parados, La Casa del Pastor, La Casa de Toño y Chubbies Burger, por mencionar algunos.

Episodios disponibles

“Desvelados”

“Sin miedo a las calorías”

“El renacimiento del esquite”

“Bien salsas”

“Sugerencias del chef”

“En tacos se rompen géneros”

“No puedo creer que es vegano”

“Del plato al estrellato”

“SOS cruda”

“En este tipo de platicas o podcast ayudamos al consumidor, pero también al restaurante, porque si escuchan los errores que tienen, los consideran. Por ejemplo, si mandan las cosas en unicel, por el tema del medio ambiente la gente comienza a dudar si pedir ahí o no, además hay lugares que ya cuidan mucho el empaque, sabes que si pides ahí llegará bien y no todo chorreado o aplastado”, comentó el creador de contenido.

Los conductores del podcast conjugan sus conocimientos culinarios, el de Ara y Punto, más garnachero y, el de Karla Farfán, más saludable.

“El capítulo de ‘SOS cruda’ surgió porque estábamos platicando de los desvelados, ella por ejemplo no toma mucho y me dijo que lo importante de la cruda es tomarte un clamato y yo no es que sea el más borracho del mundo, pero sí tomo, entonces nos complementamos. Karla es un poquito más healthy en su forma de comer y yo soy mas garnachero, hemos encontrado un balance”, comentó.

Suena sabroso es una producción de Uber East, pero el chef destacó que lo importante fue no hacer comerciales, sino un contenido original que le pueda servir a las personas.

“Lo que me gustó es que me dieron libertad absoluta, hablar de lo que conozco y me gusta, jamás me dieron una lista de lo que tenía que decir. He tenido ofertas de trabajo para hablar bien de un lugar o hacer un review del sitio, pero si está mal también lo tengo que decir. Siento que Karla también es muy igual, muy auténtica, desde el primer día lo que hicimos fue plantear que si se trataba de un comercial de restaurantes no iba a funcionar, porque a mi público no le gustaría, saben que hago las reseñas lo más honesto posible”, explicó.

Algunas sugerencias

Para los trasnochados: El Califa, Chubbies Burger o Los Compadres

Si quieres tener la recomendación del chef: Pizzas Chiwawuas, Alfredo di Roma o The Palm

Mejores salsas: Don Manolito, La casa del Pastor y La Casa de Toño

Para los Fit y veganos: Mora Mora, Butchers & Sons y El Tigre y El Toro

Ara y Punto consideró que el hecho de que cada vez más aplicaciones de servicio incursionen en la producción de series o podcast irá en incremento, porque es una manera de seguir en el radar de las redes sociales.

“Es necesario sino mueren, hay tanta competencia que tienen que ser muy originales, ahorita todo es redes sociales, realmente la marca que no está ahí va con una mano atada porque hoy en día es muy fácil llegar a mucha gente y yo creo que conocen el mercado. Saben que este tipo de cosas jalan, hay tantas alternativas que si no se ponen las pilas la gente va a donde más le gusta”, aseguró.

Ara y Punto adelantó que en los próximos capítulos hablarán de comida saludable y al final compartirán su Top 5 de restaurantes, aunque advierte que “en gustos se rompen géneros, no puedes decir que ha todo mundo le gustará”.