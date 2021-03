Survivor: tras acusaciones de homofobia, productor se dice abiertamente gay

Survivor México está de nuevo en el ojo del huracán, ahora por acusaciones de homofobia y discriminación por parte de una de las participantes de la nueva temporada. Tras ello, el productor Hernán Albarenque se dijo abiertamente gay y respondió a los señalamientos.

“Te puedo asegurar que el problema que ella planteó de que la discriminamos por gay… ¡Yo soy abiertamente gay, no tengo ningún problema en decirlo! Y lo digo en broma, ‘todos mis novios han sido gays, ¿o sea, todos mis novios han sido gays?”, dijo Albarenque en entrevista con Flor Rubio.

Recientemente, una mujer identificada como Julieta Grajales señaló que fue discriminada en Survivor México: “No puedo creer a estas alturas de la vida que existe discriminación: me habían dado la noticia de que estaba dentro de Survivor México y al final decidieron echarse para atrás por mis preferencias sexuales”.

Lo anterior fue desmentido por Albarenque, quien dijo que a nadie le ha preguntado acerca de su sexualidad.

“Yo no tengo problema con eso, lo único que falta que nos acusen de homofóbicos. Tenemos una pantalla con una diversidad de género y opciones. Yo no le pregunté a nadie sobre su sexualidad. Julieta se equivocó y no creo que ella haya sido discriminada”, expresó el productor de Survivor México.

¿Quiénes estarían en la segunda temporada de Survivor México?

La segunda temporada de Survivor México está por comenzar y aunque no se han dado a conocer oficialmente los nombres de los participantes se han filtrado los nombres de los famosos que posiblemente sean parte del reality show.

De acuerdo con el periodista Alex Kaffie reveló que la producción de Survivor México tiene en la mira a actores, actrices, influencers y exconcursantes de otros programas para que formen parte de los participantes de Survivor México.

El periodista señaló que “Raúl Sandoval (exalumno de La Tarademia), Leopoldo Morín (actor) Jessica Coch (actriz), Pepe Gámez (actor), Danik Michell (exparticipante de Acapulco Shore), Christian de la Campa (actor) y Bella de la Vega (pareja sentimental del fallecido José Ángel García [papá de Gael García Bernal]) han recibido la invitación para formar parte de la nueva temporada de Survivor México”, escribió en su columna “Sin Lisonja”.

Asimismo, el periodista reveló que otros de los nombres que suenan para entrar a Survivor México son el de Paola Ramones, hija del conductor Adal Ramones, y la actriz Andrea Noli.

AG