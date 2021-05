Survivor México 2021: Chicken reconoce que usó una "mala estrategia" en su eliminación

Carlos Muñoz, mejor conocido como “Chicken”, hizo un análisis de lo que pasó durante su eliminación en Survivor México 2021 y aseguró que en el Juego de la Extinción tuvo un “mala estrategia”, además de que destacó el desempeño de Brissia.

La salida de Chicken fue sorpresiva, ya que era uno de los más queridos por parte de los integrantes de la tribu Halcones.

“Yo estaba un poco tranquilo por el hecho de que en los concejos mi nombre nunca había salido en la lista de los sentenciados, incluso aparecieron nombres de personas que eran más fuertes en la tribu como Gary, Paco. don George, Pablo y nunca salió mi nombre es que algo estaba pasando bien”, dijo Carlos Muñoz “Chicken” en entrevista con La Razón.

Sin embargo, el destino cambió cuando Niebla, con el collar de inmunidad individual, lo sentenció de manera directa al Juego de la Extinción.

Fue algo demasiado rápido, no tuve ni 24 horas para entender que yo estaba sentenciado… No me sentí sorprendido porque todos los que estábamos ahí sabemos que siempre puede salir nuestro nombre Chicken de Survivor México 2021

El día de la eliminación “Chicken” compitió contra Brissia y pese a que él tenía unos minutos de ventaja, la joven cantante logró emparejarse y ganar de último minuto.

Carlos Muñoz quiso aprovechar la ventaja de tiempo y armar el rompecabezas del final del circuito con calma, pues, dijo, que las piezas son muy parecidas y pueden llegar a confundirse.

“Empecé a hacerlo así y estaba tan concentrado en acomodar las piezas que me sordié de lo que estaba hablando (Carlos Guerrero) Warrior y de lo que estaba pasando, hasta que escucho que él dice el nombre de Brissia, volteo y veo que ya había ganado”, explicó.

“Chicken” consideró que lo que ocurrió en ese momento fue que utilizó una mala estrategia en comparación con Brissia.

“Mi grave error fue que yo dejé las piezas del rompecabezas en el suelo y las fui acomodando una por una y creo que lo que hizo Brissia fue que dejó todas las piezas en la mesa y nada más las fue embonando, pero yo pensé que si ponía todas las piezas en la mesa entonces tapaba los huecos y podría confundirme”, señaló.

Al final de cuentas se nota que fue una mala estrategia porque Brissia fue la que ganó y yo fui el que perdí Chicken de Survivor México 2021

Inminente cambio de capitán en los Halcones de en Survivor México 2021

Carlos Muñoz también habló sobre lo que está pasando en la tribu Halcones de Survivor México 2021 y señaló que aunque Pablo es un buen líder porque él tiene un estilo de vida similar al que se vive en Survivor México 2021, prevé que muy pronto deje de ser el capitán del equipo de forma oficial.

Aseguró que probablemente la capitana sea Adianez, ya que así lo dispusieron en uno de los episodios frente a Warrior en el que solicitaron el cambio, pero el conductor de Survivor México 2021 no dejó al equipo cambiar de capitán en ese momento.

“Chicken” le responde a los haters

El locutor explicó que todos los comentarios que le han dejado los fans de Survivor México 2021 en sus redes sociales los recibe de la mejor manera posible, pues señaló que entiende los sentimientos de los televidentes, ya que él también gusta de ver realities shows.

“Todas las cosas que han venido a comentarme, buenas regulares, malas, mentadas y todo lo que me ha llegado lo tomo bien. Yo soy un consumidor de realities y yo sentado desde mi sillón digo: ‘este me cae gordo, este me cae bien’ porque yo soy el televidente.

“Respeto lo que la gente piensa y dice, no es lo mismo ver tres horas que ver 24 horas de lo que está pasando. Y a veces tú te quedas con esas tres horas que aparecen ahí y no con lo que está pasando durante todo el día”, dijo.

Finalmente, “Chicken” invitó a los fans de Survivor México 2021 a seguirlo en sus redes social, pues, comentó, que probablemente, tengan una opinión distinta de él fuera del programa.