Survivor México 2022: Catalina expresa su apoyo para que gane Nahomi por esta razón

Catalina Blanco, una de las participantes más polémicas de Survivor México 2022, declaró que aunque su favorito para ganar es Julián, a ella le gustaría que el triunfo se lo lleve Nahomi, pues representaría un avance en la sociedad mexicana.

“Yo quiero que gane Nahomi porque sería un cambio de concepción social, un momento en que los derechos y paridad de género pudieran tener una coyuntura bastante interesante porque México, que es un país latinoamericano como lo es Colombia, no están abiertos a esta situaciones de las libertades de los trans y en general de la comunidad LGBTI”, dijo Catalina de Survivor México 2022 en entrevista con La Razón.

México daría un paso importante. Siento que a mí me encantaría por México para que se abra la nueva era al nuevo pensamiento, de todos con los mismos derechos y las mismas libertades Catalina Blanco de Survivor México 2022

Sin embargo, Catalina aseguró por su gran amistad le gustaría que el ganador de Survivor México 2022 fuera Julián. “Es un gran amigo, es honesto, sensato, me ayudó a sacar lo mejor de mí y le tengo mucho aprecio”, comentó.

Catalina Blanco vivió dos experiencias en Survivor México 2022

Para Catalina Blanco las primeras semanas que pasó en Survivor México 2022 como integrante de los Jaguares fueron “traumáticas”, sin embargo, cuando regresó como parte de la tribu de Los Otros vivió una mejor versión del juego.

“Mi experiencia en Survivor fue un poco traumática, al inicio, fue cuando me di cuenta que no era solamente competir, sino la convivencia. Las primeras seis semanas las pasé un poco difícil, fue muy triste para mí. Cuando yo salí y volví a entrar fue maravilloso. La conexión con Kenta, Julian, Saadi y Jacky fue muy divertida, empecé a tener más confianza en mí”, contó la cineasta.

Asimismo, Catalina señaló que la reflexión que le dejó su participación en Survivor México 2022 fue la tolerancia a las personas diferentes. “Mi reflexión es la tolerancia, llevarlo a otro nivel, ser personas respetuosas entre nosotros mismos y entender las diferencias porque ser diferentes no nos hace enemigos. Survivor me ayudó que mi fuerza no está en mi físico sino en la mente. Me siento muy renovada”, dijo.