Survivor México: ¿Valeria entraría a Exatlón México?

Valeria se convirtió en la eliminada 13 de Survivor México y era considerada una de las competidoras más fuertes del programa debido a que es atleta de alto rendimiento, pues en el 2019 fue la campeona nacional de ‘tocho bandera’ en Monterrey.

Debido a que es deportista, Valeria no descarta la posibilidad de entrar a alguna temporada de Exatlón México.

“Me hubiera encantado y me encantaría si en algún futuro se llega a abrir la oportunidad. En estos momentos estoy iniciando el proceso de recuperación de mi brazo de la lesión que sufrí, me encantaría poder formar parte para la temporada que está por iniciar”, dijo Valeria de Survivor México en entrevista con La Razón.

Valeria se lastimó el brazo durante una de las competencias del reality show, pero cuando se recupere, se dice lista para poder entrar al reality show deportivo más visto de México.

El cuerpo pone sus límites y no sé si en estos momentos mi cuerpo diga que es tiempo de Exatlón, pero definitivamente lo intentaría Valeria de Survivor México

Valeria tiene una gran pasión por el futbol americano, ya que empezó a jugar desde que tenía 13 años y, cómo ya se mencionó, fue campeona nacional de “tocho bandera”.

Valery Carranza de Exatlón México también se desempeña en el mismo deporte, mientras que Keno Martell era jugador profesional de futbol americano y posteriormente de “tocho bandera”.

El legado de Valeria en Survivor México

Valeria era una de las concursantes de Survivor México con mejor efectividad y tras su salida dejará un hueco grande en el equipo de los Halcones, pues constantemente daba puntos a la tribu.

La deportista señaló que antes de salir del juego platicó con las mujeres que quedan en competencia – Adianez, Denisha y Niebla– para transmitirles el espíritu deportivo y competitivo que ella tiene.

“Como atleta yo no podía llegar a una competencia y decir ‘me da miedo o está difícil’, si no lo intentas cómo vas a saber si no es lo tuyo. Tuve varias pláticas con las mujeres de la tribu porque muchas personas necesitamos de esas palabras o ese impulso”, comentó Valeria.

Espero que haya dejado un buen mensaje con ellas de decir ‘lo voy a dar todo y si lo logro está excelente y si no lo logro no me quedo con las ganas de haber dado algo más’ Valeria de Survivor México

Asimismo, explica que en Survivor México nada está escrito y quedó sorprendida del cambio que ha tenido Niebla, pues en los últimos juegos ella dio puntos al equipo.