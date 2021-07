Survivor México: Valeria explica la estrategia detrás de su salida y las sentencias de Pablo y Sargento

La Valeria se convirtió en la eliminada número 13 de Survivor México, tras perder en el juego de la Extinción contra Sargento y Pablo.

Valeria confesó que para ella no fue sorpresa ser una de las sentenciadas en el Concejo Tribal, pues la lesión que sufrió en la mano le impidió desempeñarse en los juegos de la semana y por supuesto en el de la Extinción.

“Antes de llegar al Concejo tuvimos una semana excelente como tribu porque tuvimos muchas victorias y dije ‘perfecto vamos a llegar al juego de inmunidad y lo vamos a ganar’ porque traíamos un buen ritmo, pero fue una semana muy complicada estando en la banca, muy frustrante, cuando me entero que llegamos a Concejo, claro tenía en mente que podría estar en los votos porque no estuve apoyando en la semana dentro del campo”, dijo Valeria en entrevista con La Razón.

Momento en que se extinguió el fuego de Valeria en Survivor México Foto: Especial

Sin embargo, señaló que sus compañeros se mostraron muy solidarios con ella y la cuidaron en todas las pruebas para evitar que entrara a la competencia y se lastimara aún más, aunque ella siempre estuvo dispuesta a darlo todo en el campo.

“Con todo, mis compañeros me cuidaron siempre y yo quería estar dentro y ellos me decían ‘tranquila’. No tenía la movilidad completa del brazo, pero yo quería estar rompiéndome el alma… Llegué a concejo y el resultado no fue favorable iba a ser lo que tenía que ser y así fue”, mencionó la deportista.

Valeria también habló acerca de sus compañeros que estuvieron con ella en el juego de la Extinción: Sargento y Pablo, durante el Consejo Tribal ella nominó a Sargento y dijo que se trataba solamente de estrategia por lo que reveló de qué se trataba dicho plan.

La participante de Survivor México mencionó que su voto fue dirigido a Sargento porque ha aportado menos a la tribu. Contó que cuando ella entró al programa con los Jaguares todos eran muy unidos, pero eso se rompió y las actitudes comenzaron a cambiar.

Valeria durante la competencia en Survivor México Foto: Especial

“Con Sargento yo tenía un par de desacuerdos con él, cuando yo entré, que me recibieron con la tribu Jaguar, había una conexión increíble entre todos en el campo y en el refugio, y de repente empezó a ir en declive y empezaba a afectar anímicamente. Al principio fue el hecho de necesitamos manos tanto en competencia tanto en refugio y no nos las estas dando”, dijo.

Cuando llegó el cambio de tribu, para ella y para los demás jugadores fue algo bueno que los hizo reflexionar sobre su actitud en el juego, pero con el tiempo Sargento volvió a dejar de aportar al equipo.

“En Halcones al inicio empezó todo increíble, el cambio de energía fue bueno para todos, él (Sargento) se veía diferente, apoyaba en el refugio, y de repente para abajo”, confesó Valeria de Survivor México.

La estrategia es que necesitamos manos hábiles y necesitamos alguien que nos aporte tanto en campo como en refugio y él (Sargento) no lo estaba haciendo al cien y por ahí fue mi voto Valeria de Survivor México

¿Pablo es el nuevo objetivo para salir de Survivor México?

Tras la nominación de Pablo y los avances de Survivor México en los que se ve que Adianez y Denisha hablan sobre la actitud del surfista, Valeria habló sobre le posible futuro del competidor en el programa.

Valeria comentó que algunas de las reacciones de Pablo no han sido bien vistas por los competidores. “Es el papá de la tribu y si tiene unos ciertos ataques de ser muy gruñón cuando las cosas no se hacen como él quiere, se molesta y eso en una tribu no va, es una tribu y todos somos uno mismo”, dijo.

Valeria salió de Survivor México Foto: Especial

La deportista explicó que no descarta la posibilidad de que Pablo se convierta en el nuevo objetivo de los Halcones para sacarlo.

“No lo dudaría por el hecho de que la armonía que debe haber en la tribu no solo tiene que ser en campo, en refugio es donde realmente nos encaramos, cuando uno está vibrando mal nos contagia a todos y es cuando empiezan los conflictos, esas actitudes no van”, señaló Valeria, pero al mismo tiempo reconoce que en Survivor México todo puede cambiar de un día para otro.