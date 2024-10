Susana Zabaleta presume que Ricardo Pérez le regaló un enorme anillo ¿de compromiso? | VIDEO

Susana Zabaleta fue captada recientemente luciendo un enorme anillo que le regaló su novio en su cumpleaños, el cual para muchos, podría ser un indicio de que la pareja podría llegar al altar próximamente, pues la relación entre ella y Ricardo Pérez de La Cotorrisa para ir de lo mejor.

Fue este lunes 30 de septiembre que Susana Zabaleta celebró su cumpleaños 60, rodeada del amor de su familia y claro, de su novio, Ricardo Pérez, quien le envió un tierno mensaje en el que señala lo feliz que está de haber conocido a la artista y formar parte de su vida.

En la imagen, podemos ver al comediante abrazar a la actriz, levantándola en el aire mientras luce un cielo con cunes desde un edificio alto. “Qué privilegio tenerte en mi vida. Gracias por llenarla de risas, pláticas y aventuras que tendré siempre en mi corazón”, escribió él en su felicitación.

Susana Zabaleta recibe enorme anillo de Ricardo Pérez

Fue en un encuentro con la prensa que la intérprete fue cuestionada sobre el detalle que tuvo Ricardo Pérez con ella en su cumpleaños, ante lo que ella de manera modesta y sin decir demasiado, mostró su mano, en le que lucía un anillo con una gran piedra.

La mujer no quiso decir mucho más sobre su anillo en ese momento, aunque al ser cuestionada sobre una posible boda, dejó claro que no está en sus planes casarse por ahora: "Ay no, claro que no. Él hace lo que tiene que hacer y yo lo que tengo que hacer”, señaló.

A pesar de ello, es muy cierto que la pareja está muy enamorada, pues la famosa contó que "se encontraron dos que andaban solos" y que se siente respetada, querida y admirada por su pareja, a quien dice que le gusta exactamente lo mismo que a ella.

Algunos Internautas afirman que en algún momento el humorista Slobotzky, quien es amigo de Ricardo Pérez y su compañero en La Cotorrisa, dijo algo de un anillo, aunque esto no fue respaldado por algún video. Queda esperar para ver si el comediante se llega a casar con Susana Zabaleta, sellando así su historia de amor.