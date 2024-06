VIDEO | Susana Zabaleta reacciona a las críticas por la diferencia de edad entre ella y Ricardo Pérez

Si bien por varios meses, Ricardo Peralta y Susana Zabaleta mantuvieron su relación por lo bajo, las noticias de confirmación sobre el romance despertaron la curiosidad del público, así como las críticas de quienes señalan la diferencia de edad entre los famosos, puesto que la actriz es 30 años mayor que el comediante.

Ante esta situación, Susana Zavaleta ha reaccionado de manera definitiva y muy a su estilo, dando una respuesta a aquellas personas que se cuestionan porqué decidió estar con una persona mucho menor que ella, aunque en el pasado ha mencionado que le gusta como Ricardo Peralta la hace reír mucho.

Es evidente que la química entre el comediante de 29 años y la actriz de 59, es evidente. Así lo demostraron recientemente, al publicar un video donde lucen varias fotografías de cómo la han pasado, conviviendo juntos en unas románticas vacaciones en la playa.

te puede interesar VIDEO | Susana Zabaleta y Ricardo Pérez presumen su amor con romántico beso en el escenario

“El sí cumplió su sueño de estar con su crush”, “No sé si estoy celosa de Ricardo o de Susana”, “Susana es el goal de mujer independiente”, “Mi mamá me dio la vida, pero Ricaleta me dio las ganas de vivirla” y “¡No estoy soportando tanto amor!”, son algunos de los comentarios de personas que apoyan la relación, aunque otros no están de acuerdo con la diferencia de edad.

Hasta el momento, Susana solo había mantenido el humor ante las críticas, al compartir memes sobre "colágeno", la manera en la que se refieren a las relaciones entre una persona menor a una mayor, ya que son los más chicos quienes generan más de esta vitamina que revitaliza el rostro.

Susana Zabaleta reacciona a las críticas por su diferencia de edad con Ricardo Peralta

A la cantante se le cuestionó qué tanto le importan las críticas que recibe en redes sociales por andar con alguien mucho mayor:

“Imagínate si me molestaran. Estar dándole gusto a la gente no está padre, lo que sí es que si tienes un tesoro tan grande hay que blindarlo. Yo creo que está padre como nos dicen, Ricaleta, está bonito, y está bonito que nos llevemos bien; está bonito demostrarle al mundo que también te puedes seguir enamorando no importa la edad que tengas”, respondió la actriz.

Ricardo Pérez y Susana Zabaleta se conocieron en las grabaciones del programa Divina Comida, donde mostraron mucha química, a pesar de que en aquel momento parecía que todo quedaría en una amistad entre ello. Sin embargo, tiempo después dieron a conocer que había una relación por medio de apariciones públicas juntos.