Tachan a Shakira de machista por lanzarse contra Clara Chía en su tiradera a Piqué

Shakira ha causado polémica por su tema contra Piqué, algunos usuarios la han tachado de “ardida” y otros más hasta le dijeron “machista” por mencionar en el tema a Clara Chía, la mujer con la que el exfutbolista la engañó.

Entre los fragmentos que tiene Shakira en su canción es cuando le dice a Piqué: “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”.

En otra parte de la canción Shakira canta: “Tiene nombre de persona buena, Clara…mente no es como suena” y también dice: “Yo valgo por dos de 22”, pues esa es la edad que tiene la novia de Piqué.

“Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo”, dice la canción de Shakira.

Shakira recibe críticas por tema contra Piqué y Clara Chía

Shakira fue apoyada por la comunidad artística, Belinda, Paquita la del Barrio, Yanet García, Nina García legendaria editora de moda, y hasta la esposa de Messi la apoyó, así como Alejandro Sanz y Fonseca.

Pero algunos usuarios se mostraron molestos contra Shakira por hablar de Clara Chía, la activista Noor Ammar Lamarty dijo que Shakira cosificó a Clara Chía luego de las comparaciones que hizo en la canción.

Shakira se cosifica y cosifica denigrando a la nueva pareja de su ex bajo la frase de “cambiar un Rolex por un Casio”. Somos humanas no objetos. No hay nada de empoderante en usar el morbo para ser ruin y machista con otra mujer porque ocupa tu lugar. Hay que saber irse”, se lee en un tuit.

2. Saber irse es aceptar que no tienes que estar a gusto con una situación para aceptarla. Consiste en no construir tu vida entorno a una ruptura con el egocentrismo suficiente para marcarte un álbum señalando a alguien con quien has compartido tanto, pero que ya no es para tí. — Noor Ammar Lamarty | نور ⚖️ (@NoorAlamarty) January 12, 2023

te puede interesar ¿Shakira, ardida tras canción contra Piqué?; debate en redes acusa machismo contra ella

Por último, también expresó que es peligroso que haya expuesto así a Clara Chía, pues no se debe atentar contra su intimidad.

“Es muy peligroso que una mujer con millones y millones de visualizaciones señale a otra mujer de forma implícita por su relación con su ex pareja. Atentaría fácilmente contra su derecho al honor y a la vida privada. No todo vale, no todo gira en torno al amor de un hombre”, dijo la activista.

6. Es muy peligroso que una mujer con millones y millones de visualizaciones señale a otra mujer de forma implícita por su relación con su ex pareja. Atentaría fácilmente contra su derecho al honor y a la vida privada. No todo vale, no todo gira en torno al amor de un hombre. — Noor Ammar Lamarty | نور ⚖️ (@NoorAlamarty) January 12, 2023

KR