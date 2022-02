¿Cuántos tatuajes se hizo Christian Nodal en honor a Belinda? (FOTOS)

La historia de amor entre Belinda y Christian Nodal tuvo un trágico final, pues no sólo ya no se van a casar, sino que el cantante se va a quedar con varios tatuajes que se hizo en honor a su ahora ex.

Es bien sabido que el “modus operandi” de Belinda es hacer que cada una de sus parejas se haga uno o varios tatuajes en su honor; ejemplo de ello son Chris Angel y Lupillo Rivera, quien dio pena ajena cuando se lo tapo.

Christian Nodal no fue la excepción y se hizo bastantes tatuajes en honor a Belinda, los cuales los fans están esperando ver de qué manera se los va a quitar.

El primero que se hizo Nodal fue un tatuaje de los ojos y cejas de Belinda en el pecho, el cual tiene un tamaño bastante grande.

Los ojos de Belinda Especial

Asimismo, se tatuó “Beli” junto a una de las orejas.

"Beli" en la oreja de Nodal Especial

El tercero, el cual también se hizo Belinda, fue el número "4" en un costado de la mano, mismo que acompañaron de otros símbolos, siendo el elegido por Nodal un arco.

Tatuajes de pareja Especial

El último tatuaje que Nodal se hizo en honor a Belinda fue la palabra “Utopía” junto a un corazón rojo en la frente.

Belinda marcando su ganado Especial

