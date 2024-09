Tenoch Huerta señala intento de extorsión en el caso de María Elena Ríos: 'Nadie te va a salvar'

Tenoch Huerta reveló los detalles detrás de su relación con María Elena Ríos, además de contar que fue víctima de extorsión. Esto después de que recientemente volvió al ojo público y ha contado su versión de las acusaciones que recibió por parte de la saxofonista.

Sin lugar a dudas, Tenoch Huerta llegó a ser una de las grandes figuras en la actuación, quien fue opacado y perdió muchos proyectos cuando la sobreviviente de un intento de feminicidio con ataque de ácido, María Elena Ríos, señaló al artista por ser un depredador y agredirla sexualmente.

Ahora, a través de un comunicado, el actor de Marvel ahondó en el tema con el que "ha cargado injustamente", todo esto dejando claro que no cuestiona la lucha de la saxofonista, junto con la de las mujeres que han sido "víctimas de ataques con ácido en nuestro país".

El famoso aclaró que evitó hablar del tema públicamente por temor a las represalias y porque "la gente no le iba a creer" por el poder mediático de quien lo acusaba. Mencionó además que lo que dijo está avalado por las conversaciones de WhatsApp que tuvo con María Elena, las cuales ya se han validado con dictámenes periciales.

Tenoch Huerta dice que conoció a María Elena Ríos en abril de 2022, en el colectivo Poder Prieto: "Tuvimos una buena relación, primero de amistad y después sostuvimos una relación sentimental abierta y absolutamente consensuada", explicó.

Nunca usamos protección por decisión de los dos como adultos que somos. No me pude haber quitado algo que nunca usábamos.

El actor hizo referencia a las declaraciones de la saxofonista, quien contó que él se quitó el preservativo sin consentimiento mientras sostenían relaciones sexuales, ante lo que él asegura que ya en el pasado habían hablado de que él tenía la vasectomía y habían acordado sostener relaciones sin condón.

Sin embargo, destacó otras situaciones sucedidas en la relación, como que ella le dijo que "la había enamorado, que tenía una facilidad para clavarme en los sentimientos de las personas y que por eso necesitaba un espacio porque su carácter se doblegaba cuando empezaba a sentir".

Ambos fuimos totalmente transparentes y conscientes de que no habíamos consolidado una relación formal ni exclusiva, lo cual no implica que yo la haya enamorado con el fin de lastimarla, por supuesto que no, yo también sentía un gran cariño hacia ella.